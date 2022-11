Ya puedes expulsar a quien quieras de tu cuenta de Netflix, y sin tener que cambiar la contraseña. Un nuevo anuncio de la compañía confirma el lanzamiento de una mejora asociada a los dispositivos y el acceso a la cuenta. De esta forma, podrás eliminar en pocos segundos un dispositivo no deseado, ya sea el móvil de un antiguo compañero de piso o el portátil de tu ex.

La función llega bajo el nombre de Manage Access and Devices, lo que en español vendría a ser Administrar Acceso y Dispositivos. Este apartado muestra información sobre los dispositivos conectados, a qué perfiles acceden, qué han visto y desde dónde.

Netflix define esta función como algo que dará a los miembros "control adicional sobre su cuenta". Como ejemplo, ponen una situación hipotética donde una familia o individuo se va de vacaciones a algún sitio. Aquí, la persona inicia sesión en su cuenta de Netflix desde la TV del hotel. El problema es que "muchas personas olvidan cerrar sesión después". Esta característica llega orientada a estos individuos.

No obstante, todos sabemos para qué será usada: para sacar a miembros con los que ya no tengamos comunicación, y a quienes hayamos dado acceso a nuestra cuenta. Esto, por supuesto, acabará por completo cuando la compañía extienda al resto del mundo las limitaciones de compartir contraseñas, algo que no ha sentado bien a la mayoría de usuarios.

Cómo sacar a una persona de tu cuenta de Netflix

Para comenzar, hay que aclarar que la función de Administrar Acceso y Dispositivos es compatible con todas las versiones de Netflix. Desde aquellas que usamos en el ordenador, hasta las que usamos en nuestro móvil iOS o Android.

Si quieres eliminar a alguien de tu cuenta, basta con ir a la los ajustes de Cuenta, y buscar Administrar Acceso y Dispositivos en el apartado Seguridad y Privacidad. Posteriormente, veremos una serie de dispositivos conectados, con la descripción de cada uno (Roku, Android Phone, Apple - iPhone, Chrome PC, Windows 10 y más); al igual que su dirección IP, la ubicación y la última fecha de visualización desde dicho dispositivo.

Para eliminar a alguien, basta con pulsar en el botón Cerrar sesión que aparece en el recuadro del dispositivo elegido. Una vez hecho esto, Netflix recomienda cambiar la contraseña para evitar que puedan acceder nuevamente a la cuenta.

Esta función es especialmente útil para aquellos que se encuentren suscritos al plan más básico de Netflix, o al nuevo Básico con Anuncios. Después de todos, los usuarios de estos planes solo pueden usar una pantalla a la vez, por lo que si hay un usuario indeseado conectado, les será imposible usar su cuenta hasta que esta persona termine su sesión de visualización.