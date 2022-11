Uno de los temas de discusión reciente en el Universo Cinematográfico de Marvel es el rol que tendrán Los Thunderbolts. Este grupo de antihéroes y superhéroes llegará a la franquicia durante 2024. Su formación –o al menos una parte– está confirmada. Aun así, sigue sin quedar claro qué papel jugarán dentro de la narrativa. En ese sentido, Black Panther: Wakanda Forever ofreció algunas pistas.

Ninguno de los personajes que conformarán Los Thunderbolts aparecieron en Black Panther: Wakanda Forever. A excepción de uno, Contessa Valentina Allegra de Fontaine, quien es interpretada por Julia Louis-Dreyfus, quien liderará la agrupación. Este personaje apareció por primera vez en Falcon y el Soldado del Invierno, serie en la que también participaron dos de los personajes que serán parte de esa alianza.

Un análisis de Screen Rant, escrito por Mark Donaldson, aporta algunas ideas sobre el futuro de Los Thunderbolts dentro del Universo Cinematográfico de Marvel. Esto lo hizo a partir de una serie de referencias tomadas de Black Panther: Wakanda Forever. A partir de estas ideas, se marcaría la principal diferencia entre Los Thunderbolts y Los Vengadores. Lo vemos.

Los Vengadores y Los Thunderbolts: la principal diferencia dentro del Universo Cinematográfico de Marvel

Nick Fury lideró la conformación de Los Vengadores. Un grupo pensado para abordar aquellas misiones que los humanos comunes no pudieran tratar. Su rango de acción no estaba limitado a un territorio específico. Lo mismo actuaban en Nueva York como en Sokovia o en fuera de las fronteras tradicionales, hasta el punto de viajar a otros planetas. Por su parte, Los Thunderbolts no tendrían tales libertades.

Según Donaldson, este grupo estaría alineado con los intereses de Estados Unidos antes que con los de las Naciones Unidas. Esta interpretación la hace a partir de la cercanía de Contessa Valentina Allegra de Fontaine con ese Estado. El autor, en ese ejercicio de oposición, describe la visión de Nick Fury como una idealista en relación con los superhéroes. Mientras que la de Allegra de Fontaine es más pragmática.

En Black Panther: Wakanda Forever se instaló la idea de que las distintas potencias mundiales están detrás de vibranium que se encuentra tanto en Wakanda como en el fondo del mar. En ese contexto, contar con un equipo de superhéroes y antihéroes puede resultar clave al momento de realizar distintas misiones o influir en la geopolítica de otras naciones en favor de los intereses de Estados Unidos.

La tradición de Los Thunderbolts dentro de los cómics invita a pensar que estos tendrán misiones polémicas y oscuras dentro de la franquicia de películas. Aunque en la adaptación para el Universo Cinematográfico de Marvel no podrían ser definidos como villanos, sí se trata de una serie de personajes que han tenido etapas complejas dentro de su recorrido como personajes. Por tanto, está abierta la posibilidad de que algunos de estos personajes experimenten una suerte de redención en alguna de las misiones de este grupo.

La formación

Dentro de los cómics, Los Thunderbolts se caracterizan por ser una alineación en la que la mayoría de los integrantes son villanos o antihéroes. A diferencia de la adaptación que se está planteando para el Universo Cinematográfico de Marvel, en las historietas este grupo fue fundado y dirigido por el Barón Zemo, un personaje al que no se descarta en la franquicia: reapareció en Falcon y el Soldado del Invierno.

La primera alineación que conformó este grupo fue la siguiente:

Atlas (Goliath)

MACH-I (Abner Jenkins)

Ciudadano V (Helmut Zemo)

Meteorito (Moonstone)

Pájaro Cantor (Mimi Aulladora)

Techno (Fixer)

En cambio, según lo anunciado para el Universo Cinematográfico de Marvel, la formación de Los Thunderbolts dentro de la franquicia será esta:

U.S. Agent (Wyatt Russell)

(Wyatt Russell) Guardián Rojo (David Harbour)

(David Harbour) Yelena Belova (Florence Pugh)

(Florence Pugh) Taskmaster (Olga Kurylenko)

(Olga Kurylenko) Ghost (Hannah John-Kamen)

(Hannah John-Kamen) Soldado de Invierno (Sebastian Stan)

El estreno de Thunderbolts está programado para el 26 de julio de 2024. Se trata de una producción en la que se integrarán personajes presentados en distintas producciones para dar vuelo a una historia propia. Una de la que aún no hay mayores detalles. Pero que, a través de películas como Black Panther: Wakanda Forever, ofrece algunas ideas a considerar.