Hace cinco años, el clásico Saturday Night Live decidió que había un aspecto de la película Avatar del 2009 del cual no se habían burlado todavía. De modo que crearon un sketch en el que satirizaban el uso de la fuente tipográfica Papyrus, del diseñador Chris Costello, en el póster cinematográfico. Puede parecer un detalle pequeño, pero, durante años, la decisión ha sido fuente inagotable de burlas y críticas para el equipo de James Cameron. En especial, por el hecho de que una producción de semejante categoría, que rompió récords de taquilla y reinventó la tecnología visual, tuviera una publicidad tan modesta.

SNL, famoso por sus mofas a grandes estrellas y circunstancias de la cultura pop, resumió el tema en un gran chiste de tres minutos. Con el invitado Ryan Gosling a la cabeza, el programa mostró toda una pequeña historia hilarante acerca del empleo del Papyrus. Una que incluyó teorías de la conspiración, una corta historia de suspense e incluso un chiste final sobre el blando guion de Avatar. De inmediato, el sketch se volvió icónico y se convirtió en parte de uno de los más exitosos segmentos del histórico programa de humor norteamericano.

Claro está, algo semejante no podía pasar inadvertido para James Cameron. Acusado a menudo de ególatra y de tener dificultades para manejar las críticas directas a sus obras, el director se negó a comentar sobre el segmento. Pero finalmente, y quizás para dar por concluido un asunto incómodo, lo ha hecho. Para sorpresa de buena parte del mundo del espectáculo, su respuesta demostró que el realizador se tomó la burla con calma e incluso con sentido del humor.

La respuesta de James Cameron

Durante una extensa entrevista a Empire, James Cameron finalmente aceptó responder preguntas respecto al ya conocido fragmento de SNL. Durante años, se rumoreó que el director se enfureció con la crítica del diseño para la publicidad de su película. También que su silencio al respecto se había convertido en un punto de honor en el cual no pensaba transigir.

Pero, ya fuera porque transcurrió el tiempo suficiente para meditar mejor el tema o porque jamás hubo tal conflicto, James Cameron comentó el asunto con buen humor. Incluso dejó entrever que, durante el último lustro, se divirtió con los comentarios sarcásticos acerca del uso de la popular tipografía en el cartel de promoción.

“Solo piensa en cuánto podríamos haber recaudado si no fuera por esa maldita fuente. No sabía que se trataba de algo estándar. Asumí que el departamento de arte o la compañía de títulos lo inventaron. Por supuesto, fue criticado sin piedad como una elección perezosa. Pero, francamente, me gusta la fuente”, comentó, restando importancia al debate.

No obstante, tuvo algunas palabras de sarcasmo para Ryan Gosling, protagonista del sketch. “Necesita salir más, en lugar de enloquecer por nuestra fuente. ¡Es hora de que te vayas del sótano de tu madre, Ryan!”, afirmó James Cameron. “Y si Papyrus resuena con los problemas de las culturas indígenas en la conciencia pública, entonces eso encaja bien con Avatar. Así que no voy a perder el sueño por eso”.

La fuente Papyrus en el cartel de Avatar

Desde su llegada a las pantallas de cine, Avatar, de James Cameron, fue centro de todo tipo de burlas. En especial, porque la popular película se convirtió en el centro de una polémica sobre el uso de un argumento sencillo para justificar la espectacularidad visual. Comparada con tramas Pocahontas y Ferngully: The Last Rainforest, se habló de la forma en que Cameron reutilizó argumentos más profundos para crear el suyo.

Pero en especial, fue el empleo de una fuente tipográfica popular como la de Papyrus la que pareció convertirse en símbolo de la controversia. Particularmente, al considerar que la producción elevó sus costos a $ 237 millones. Hubo críticas, burlas y señalamientos en las que se mostraba que sin duda la inversión no alcanzó al departamento de marketing. Mucho más, cuando James Cameron insistió en brindar un significado transcendente a lo que pareció una decisión descuidada. Algo que quedó atrás con la entrevista a Empire.