Hace apenas unos días, Apple y Microsoft anunciaban con bombo y platillo la integración de la Fototeca de iCloud en la app Fotos de Windows 11. Sí, después de años existiendo en el mismo sector, ambas compañías finalmente hicieron un esfuerzo para hacer ambos sistemas compatibles. Pero parece que esto no ha salido del todo bien, y es que según algunos usuarios, los vídeos y fotos se podrían estar compartiendo con otras personas.

Una serie de quejas en internet, que recoge MacRumors, dieron a conocer el problema. El primero de ellos, y el más común, es la corrupción de los datos. Tras capturar fotos o vídeos con el iPhone, usuarios de iCloud para Windows han procedido a iniciar su ordenador para visualizarlos con mejor detalle. La sorpresa está en que, según comentan, los archivos están dañados. Los usuarios describen esto como una serie de líneas negras que aparecen al reproducir un vídeo grabado con el iPhone en el ordenador.

Aparentemente, este problema afecta, principalmente, a los usuarios de los iPhone 13 Pro y iPhone 14 Pro. Decimos "aparentemente" porque hasta ahora ni Microsoft ni Apple se han pronunciado al respecto.

¿Podría tu vecino estar viendo tus fotos de iCloud desde su ordenador Windows?

El segundo problema, y probablemente el más curioso y grave, es que usuarios reportan imágenes de personas desconocidas en el carrete de iCloud para Windows. Muchos usuarios se han llevado la sorpresa de toparse con fotos y vídeos de gente que no conocen ni han visto en su vida.

De hecho, un afectado comenta que "iCloud para Windows está corrompiendo los vídeos grabados desde un iPhone 14 Pro Max". Asimismo, agrega "En algunas ocasiones, inserta imágenes dentro de los vídeos de fuentes desconocidas, posiblemente de otras cuentas de iCloud".

Otro comenta: "Se me han mostrado fotos de la familia de otras personas que no he visto en mi vida, juegos de futbol y otras fotos aleatorias. Obviamente, es extremadamente preocupante y no me hace sentir seguro al usar iCloud". Así finaliza uno de los afectados su carta de queja dirigida a los de Cupertino.

Por supuesto, es muy pronto para confirmar si estas imágenes realmente proceden de otras cuentas de iCloud. La fuente podría ser cualquiera. Sin embargo, si termina siendo verdad que los archivos están expuestos, Apple podría estar frente a un problema de seguridad muy serio.

¿De quién es la culpa?

Todavía es muy pronto para asegurar cualquier cosa. No obstante, el problema parece estar en algún lugar de los servidores de Apple. Aunque es cierto que la aplicación afectada es la de Windows, los de Redmond no tienen acceso a tal información.

Es bastante probable que los de Cupertino solucionen este problema bastante pronto. Después de todo, aseguran tomarse la seguridad de sus usuarios bastante en serio; al menos en lo que al acceso de terceros respecta. Por esto, si estás experimentando este mismo problema, solo espera y mantente atento a cualquier actualización que pueda recibir iCloud para Windows en los próximos días.