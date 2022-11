Cuando una persona se insinúa a otra con fines románticos o sexuales, suele decirse que “le tira los trastos”. En cambio, cuando dos parejas discuten, se dice también que “se tiran los trastos a la cabeza”. Son dos expresiones muy similares, que se emplean en contextos muy diferentes. Sin embargo, los pulpos podrían realizar una curiosa fusión de ambas, en la que “los trastos” son restos de conchas, limo y algas.

Y es que es un comportamiento que se ha observado durante años: pulpos lanzando ese tipo de objetos a otros pulpos. No es raro ver animales lanzándose objetos, normalmente con fines defensivos. Pero por lo general los suelen lanzar a otras especies. Por eso, el de los pulpos se considera un caso muy curioso, que se ha estudiado en mayor profundidad en varias ocasiones.

Uno de los estudios más completos al respecto se llevó a cabo hace un año y se ha publicado recientemente, de la mano de investigadores de Australia, Estados Unidos y Canadá. Y fue muy interesante, pues en él se observó algo de lo que no se habían percatado otros científicos antes: la mayoría de casos eran de hembras lanzando “trastos” a los machos que se ponían un poco pesados. La parte buena es que los machos no se enfadaban. La mala es que en el estudio no se especifica si consiguieron achantarlos.

Cuando los pulpos se tiran los trastos

En este estudio recién publicado se instalaron cámaras GoPro en Octopolis, un asentamiento de pulpos construido en la bahía de Jervis, en Australia. De este modo, observaron 101 lanzamientos de conchas, limo y algas, de los cuales 90 fueron realizados por hembras y solo 11 por machos.

En todos los casos los pasos eran más o menos los mismos. Los pulpos tomaban la basura con sus tentáculos y, con ayuda de un chorro de agua lanzado desde el sifón, la propulsaban en dirección a otro pulpo. Los sifones son estructuras anatómicas presentes en el cuerpo de todos los cefalópodos, así como de otros moluscos marinos. Consisten en una especie de tubos por los que se lanza agua que les ayuda en procesos como la locomoción, la alimentación o la respiración. En este caso, parece ser que también interviene en la defensa.

Y es que, según este estudio, aunque hubo unos pocos casos de hembras que lanzaban objetos a otras hembras, generalmente era hacia machos que previamente habían intentado aparearse. Por lo tanto, parece ser que tiran los trastos a los pulpos que se comportan demasiado como pulpos.

Otras hipótesis

A pesar de que la hipótesis más aceptada es la de alejar a pulpos demasiado pesados, hay otras dos opciones. Una, que en realidad iría junto a la inicial, es la de limpiar sus guaridas. Es decir, por un lado, sacan suciedad en forma de conchas, limo y algas de sus madrigueras. Y, por otro, utilizan esa misma suciedad para defenderse de pulpos pesados. Economía circular.

Sin embargo, otros científicos opinan que, en realidad, el lanzamiento de suciedad es una especie de rabieta para aliviar frustraciones. El argumento principal de esta hipótesis es que se ha visto que algunos pulpos parecen lanzar los objetos sin ningún tipo de objetivo. Simplemente lanzar por lanzar.

Pero entre los 100 casos analizados el año pasado, el 33% acertaron en otro pulpo. Y muchos de los casos que no acertaron fueron más un problema de puntería que de aparente falta de intención. De hecho, en otro estudio, realizado en 2016, se analizó la situación de una hembra que lanzó objetos a un mismo macho un total de 10 veces en un periodo de 3 horas y 40 minutos. Para insistente él, persistente ella.

En definitiva, no se puede asegurar cuál es la razón de que los pulpos también se tiren los trastos. Pero parece ser que sus razones, en cierto modo, no son tan diferentes a las nuestras.