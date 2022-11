Otro día, otra noticia sobre despidos en Twitter. Según reportan los periodistas Alex Heath y Zoe Schiffer, unos 50 desarrolladores fueron despedidos en la noche de ayer a través de un correo electrónico. La justificación de la compañía fue que su código "no era satisfactorio", en una expresión con el sello de Elon Musk.

La abrupta decisión ha sido como un baldazo de agua helada para los ingenieros afectados, considerando cómo y cuándo se dio a conocer. Tengamos en cuenta que hoy se celebra el Día de Acción de Gracias, una de las festividades más importantes de Estados Unidos, y seguramente nadie se esperaba una noticia de este calibre.

Como ha ocurrido en ocasiones anteriores, el e-mail no ha llevado la firma de Elon Musk ni de ninguno de sus laderos en Twitter. No obstante, el texto parece extraído del libreto del magnate. "Como resultado del reciente ejercicio de revisión de código, se ha determinado que tu código no es satisfactorio, y lamentamos informarte que tu empleo en Twitter ha sido terminado con efecto inmediato", indica el mensaje.

Pero esto no ha sido todo. Schiffer menciona que, más allá de los despidos, docenas de otros ingenieros han recibido un correo electrónico de advertencia. El mismo exponía la preocupación de la compañía por la "calidad de su habilidad para escribir código", y amenazaba con finalizar su vínculo laboral si no hacían esfuerzos para "recuperar la confianza" de sus empleadores.

"El propósito de esta advertencia de rendimiento por escrito es llamar tu atención sobre nuestra preocupación con respecto a la calidad de tu capacidad de escribir código, y definir para ti la gravedad de la situación, para que puedas tomar medidas correctivas inmediatas. Ten en cuenta que no cumplir con las expectativas podría resultar en la terminación de tu empleo. Aprovecha esta oportunidad para restaurar nuestra confianza y demostrar tus contribuciones al equipo y la empresa". Correo electrónico de advertencia de Twitter a sus ingenieros.

Elon Musk y una presión extrema a los desarrolladores de Twitter

Los nuevos despidos en Twitter vuelven a encender las alarmas sobre el clima que se vive en la compañía desde que Elon Musk tomó el control. No olvidemos que estos desarrolladores —al igual que los que ahora se encuentran bajo amenaza— no solo sobrevivieron a los despidos masivos que recortaron la plantilla a la mitad, sino que también aceptaron el ultimátum del nuevo dueño de la compañía para adoptar una cultura de trabajo hardcore.

Esto último ya le había costado la renuncia de centenares de empleados, y una crisis que puso a la empresa al borde del colapso. Al punto tal que, el viernes pasado, Elon Musk debió convocar a los ingenieros que quedaban a una reunión de emergencia. Aunque no sin algunas exigencias previas.

"Cualquiera que realmente pueda escribir software, por favor preséntese en el piso 10 hoy a las 2 p. m. Antes de hacerlo, envíeme un correo electrónico con un resumen detallado de lo que su código ha logrado en los últimos 6 meses", había solicitado el magnate, junto a 10 capturas de pantalla de sus "líneas de código más destacadas".

Lo cierto es que, pese a la promesa de haber terminado con los despidos, nadie sabe hasta dónde llegará el nuevo dueño de Twitter. De hecho, esta semana se conoció que los desarrolladores estarán obligados a rendir cuentas semanalmente ante Elon Musk. Para ello deberán enviar un e-mail cada viernes detallando en qué proyectos están trabajando, su relevancia y fragmentos del código en cuestión.

En cuanto a los empleados despedidos en las últimas horas, la indemnización sería mucho menor a la que recibieron otros trabajadores. De acuerdo con Alex Heath, Twitter les está ofreciendo 4 semanas de paga a cambio de que firmen un acuerdo de separación y una liberación de cargos, para evitar demandas futuras.