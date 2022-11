Dōcō por fin ha anunciado, al menos oficialmente, los socios con los que contará para estrenar su servicio de movilidad. La aplicación filial de Renfe, que se presentaba en septiembre de este año, buscaba gestionar la movilidad de puerta a puerta. Es decir, junto a la reserva de trenes de corta, media y larga distancia, también podías gestionar reservas de taxis, VTC, patinetes eléctricos o motos compartidas. Lo único que no estaba claro era quién formaría parte de la selección de Dōcō.

Finalmente, han optado por Bolt, Cooltra, Karhoo, Movitaxi y Reby. Cubriendo todos los servicios de movilidad compartida disponibles en España. No es una sorpresa en cualquier caso: Bolt, Reby y Cooltra ya resonaron en la presentación del servicio. Una foto filtrada en la web de Dōcō mostraba los iconos de servicios compartidos de estas compañías. Ahora se le unen Karhoo y Movitaxi para completar la oferta.

De esta manera, Dōcō ofrecerá un pago único para la gestión del viaje. Desde que se sale de casa, hasta que se llega al destino, los pagos podrán unificarse y combinarse desde la misma aplicación. Es, a todas luces, la forma de Renfe por competir con los nuevos servicios de trenes –Ouigo e Iryo– y su bajada de precios. También de alcanzar el dorado de esa aplicación única de movilidad que el sector lleva pidiendo a gritos desde hace tiempo y que, hasta la fecha, se ha quedado más en un intento que en una realidad.

De momento en fase piloto, los primeros servicios de los usuarios registrados a modo de prueba comenzarán a principios de 2023. Posteriormente, el modelo de movilidad de puerta a puerta se abrirá al resto de usuarios de la red de Renfe. También para el resto de compañías de servicios de movilidad que quieran formar parte de la asociación de Dōcō. Algo que la asociación tendrá que buscar de forma activa por varios motivos: el primero de ellos precisamente para poder ofrecer su servicio en todas las regiones en la que Renfe gestiona alguna línea de ferrocarril.

Dōcō: taxis en todas las regiones, motos y patinetes depende del lugar

Renfe, a través de Dōcō, quiere abarcar el máximo de opciones de transporte disponibles. El problema es que no todas las regiones tienen todas los modelos de transporte o las empresas participantes no están disponibles en todas ellas. Ese será el mayor reto al que, de momento, se tendrá que enfrentar el nuevo servicio de Renfe. Posiblemente, Madrid y Barcelona no tengan problema; habrá que buscar la plena cobertura nacional.

A grandes rasgos, el taxi es el modelo que mejor disponibilidad en todas las zonas. Karhoo pone a disponibilidad de Renfe sus 22.000 taxis y coches de alquiler. Es, con diferencia, la compañía seleccionada con más ciudades en cartera: un total de 50. Al igual que Movitaxi y sus 8.700 taxis en casi todas las regiones.

Bolt es la que más oferta de movilidad tiene disponible en Dōcō, también la que genera uno de los debates más grandes para un sector del taxi –el tradicional– en contra de la gran aplicación estonia de movilidad. Pero en cuanto a la variedad de transporte, y número, es la más completa. Presente en Barcelona, Madrid, Sevilla y Costa del Sol dispone de taxis, VTC, bicis y patinetes eléctricos.

Estos últimos se juegan, junto a Reby, su presencia en Madrid. Justo hace un mes, y terminando hace unos días, se lanzaba la convocatoria de licencias para gestionar patinetes compartidos en la capital. De las 12 empresas participantes, según informaron fuentes conocedoras del concurso, solo saldrán elegidas 3. Dependiendo del resultado, puede que Dōcō tenga que buscar un nuevo socio en la capital.

En el caso de las motos eléctricas, el servicio corre a cuenta de Cooltra, con casi 3.500 en Madrid, Barcelona y Valencia.