Call of Duty: Modern Warfare 2, al igual que entregas anteriores de la franquicia, nos ofrece diversas alternativas para acumular puntos y progresar en el sistema de rangos. Durante una partida, casi cualquier activad que realices en favor de tu equipo te recompensa. No obstante, hay jugadores que únicamente se enfocan en eliminar a los contrarios y se desentienden de los objetivos cuando el modo de juego va más allá de acumular muertes.

¿Nos creerías si te decimos que un jugador ha intentado todo lo contrario? Es decir, no matar a nadie y solo dedicarse a cumplir los objetivos como capturar banderas, recoger tags y plantar bombas en Buscar y destruir, por mencionar algunas tareas. Pues este fue la misión que se propuso ThatFriendlyGuy, cuyo canal de YouTube ya tiene varios vídeos donde muestra cómo progresar en diversos títulos de manera "pacífica". El multijugador de Call of Duty: Modern Warfare 2 fue su prueba más reciente.

Sobresalir en un First Person Shooter sin matar enemigos ya es una misión bastante compleja, pues prácticamente es el pilar funcional del género. A pesar de lo anterior, el youtuber no bajó los brazos y se propuso a subir de nivel sin ser un asesino. Contra todo pronóstico, demostró que es posible alcanzar el máximo rango de Call of Duty: Modern Warfare 2 sin matar a ningún enemigo.

Su idea desde un principio fue clara: cumple objetivos y apoya a tus compañeros de equipo. Siguiendo ese camino, Call of Duty: Modern Warfare 2 lo recompensó de manera justa. Afortunadamente, por completar tareas esenciales, el juego puede llegar a premiarte incluso con más puntos que una simple eliminación. El saldo de su experimento terminó con 0 kills, 2,678 muertes (las veces que él murió) y un ratio de victoria de 1.4.

Uno de los modos de juego donde más aprovechó el sistema de puntaje de Call of Duty: Modern Warfare 2 fue en Muerte confirmada. ¿Por qué? Porque simplemente recoger un tag, ya sea de un enemigo o de un compañero de equipo caído, otorga la mitad de puntos que matar a alguien. ThatFriendlyGuy se dedicó a buscar tags moviéndose de manera ágil, como tú mismo puedes observar en el vídeo:

Esta no es la primera vez que un jugador intenta ser pacífico en un título que se distingue por ser violento. Recientemente, el youtuber DarkViperAU completó GTA 5 de manera pacífica. Ciertamente, tuvo que eliminar a algunos NPCs, pero solo cuando el juego lo obligaba para poder seguir avanzando. Durante toda la campaña, solo se deshizo de 96 enemigos. Sin embargo, el tiempo que le tomó para completar la misma fue estratosférico: 1.227 días.

Queda demostrado, entonces, que en algunos videojuegos es posible progresar y subir de rango sin repartir tiros en todo momento.

Recuerda que Call of Duty: Modern Warfare 2 está disponible desde octubre y aquí en Hipertextual te contamos nuestras impresiones. Warzone 2, por su parte, apenas vio la luz durante la presente semana y los comentarios de la comunidad han sido, en general, bastante positivos.