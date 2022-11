Amazon Music ha decidido dar un golpe sobre la mesa, y desde hoy pone a disposición todo su catálogo musical, sin anuncios ni coste adicional, para los suscriptores de Prime. De esta forma, los usuarios ya pueden acceder a 100 millones de canciones sin sufrir molestas interrupciones publicitarias.

Sin dudas, esto representa un gran salto en comparación con los 2 millones de canciones que anteriormente se podían reproducir sin anuncios. Pero esto no es todo, ya que ahora Amazon también permite escuchar una selección de sus principales podcasts sin publicidades. Entre ellos, los producidos por Wondery, ESPN, CNN y The New York Times, entre otros, así como nuevas producciones exclusivas de la compañía.

Vale marcar, de todas formas, que la liberación de todas las canciones de Amazon Music para los suscriptores de Prime tiene un pequeño truco. Si bien el catálogo completo ahora es accesible sin anuncios ni pagos extra, no se encuentra disponible bajo demanda, sino de forma aleatoria.

¿Esto qué significa? Que los usuarios no podrán elegir una canción o un álbum puntual y reproducirlo de forma directa, sino que tendrán que seleccionar un material discográfico, artista o lista de reproducción, y el servicio se encargará de reproducir el contenido al azar. Es, básicamente, lo mismo que permite hacer Spotify a quienes no tienen una cuenta Premium, con la diferencia de que Amazon Music no bombardeará a los suscriptores de Prime con publicidades.

Es cierto que la reproducción aleatoria no es del gusto de todos, pero se puede considerar como una concesión que posiblemente muchos estén dispuestos a aceptar para tener acceso a la totalidad de las canciones de Amazon Music, sin las interrupciones patrocinadas.

Las demás funciones avanzadas siguen siendo exclusivas de Amazon Music Unlimited

Quienes más saquen provecho de esta nueva posibilidad seguro sean quienes ya están suscriptos a Prime, pero nunca se sintieron atraídos a Amazon Music. Es evidente que la compañía fundada por Jeff Bezos está intentando seducir a quienes hoy tal vez eligen alternativas como Spotify o Apple Music.

Por supuesto, quienes deseen contar con más opciones para acceder con libertad absoluta al catálogo de música y podcasts de Amazon Music deben pagar la suscripción Unlimited. La misma, que cuesta 9,99 euros mensuales, o 99 euros anuales para los clientes de Prime, ya no limita a los usuarios a la reproducción aleatoria, y permite descargar la música para escuchar sin conexión. Además, ofrece soporte para audio sin pérdida y Dolby Atmos.

Steve Boom, vicepresidente de Amazon Music, explicó a The Verge que el principal motivo para liberar su catálogo a Prime fue un reclamo del público. Específicamente, que la selección de 2 millones de canciones ya se había quedado corta para las preferencias de los usuarios. "Si lo piensas, es realmente el mejor servicio de música que puedes obtener sin tener que pagar 10 dólares o más cada mes", indicó.

Ya veremos si lo nuevo de Amazon Music logra cautivar a nuevos suscriptores de Prime. Especialmente a aquellos disgustados por los aumentos de precios de Apple Music y Spotify, y que buscan optimizar sus gastos.