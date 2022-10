WhatsApp, la aplicación de mensajería instantánea más utilizada del mundo, ha dejado de funcionar en casi todo el mundo desde las 9 de la mañana (hora peninsular española), aproximadamente. La razón tras la caída del servicio es, por el momento, desconocida.

El conocido portal Downdetector refleja la citada falla en el servicio, la cual también ha sido reportada por muchos usuarios de la plataforma en redes sociales como Twitter. WhatsApp, por el momento, no ha hecho ningún comunicado oficial a través de los canales habituales sobre esta situación.

La caída de WhatsApp es total. No es posible enviar mensajes, imágenes, vídeos ni cualquier otro tipo de contenido. Cuando se accede a la aplicación, esta muestra un mensaje en la zona superior con el texto "Conectando", el cual debería desaparecer pasados unos segundos, una vez establecida la conexión con los servidores. Eso, sin embargo, no está sucediendo. Ninguna de las versiones (iOS, Android, Mac, Windows, etc.) está exenta.

¿Qué hacer si WhatsApp está caído?

Si necesitas comunicarte urgentemente con alguna persona, puedes usar alternativas como iMessage, Telegram o Signal, las cuales ofrecen una buena experiencia de uso, así como altos niveles de seguridad –especialmente Signal–. Ninguna de ellas tiene tantos usuarios activos como WhatsApp, por lo que es posible que no encuentres a ciertos contactos en dichas plataformas. No obstante, son bastante prácticas en estos escenarios.

Otra solución temporal para comunicaciones breves son los tradicionales SMS. Muchas tarifas incluyen ya el envío de SMS ilimitados sin coste adicional, por lo que, si es tu caso, puede ser una opción válida para atravesar esta caída de WhatsApp. Eso sí: recuerda no enviar archivos multimedia (imágenes, vídeos, documentos, etc.) si no quieres tener sorpresas en tu factura a final de mes.

En entornos profesionales, existen también alternativas como Slack, Microsoft Teams o Google Chat, las cuales no solo son recomendables para sortear este obstáculo, sino para el día a día. Ofrecen más control, elevados niveles de seguridad y herramientas útiles para el ámbito laboral.

Noticia de última hora. Actualiza pasados unos minutos para leer la versión más reciente.