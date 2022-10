La propuesta de compra de Activision por parte de Microsoft ha entrado en una fase decisiva. Si bien Arabia Saudí y Brasil ya dieron luz verde a la adquisición, los territorios que más importan —en este tema— son Estados Unidos y Europa. Ambos se han mostrado sumamente estrictos y, en el caso del segundo, están por involucrar a la competencia de Microsoft para saber cómo la posible exclusividad de Call of Duty los podría perjudicar.

Si bien es cierto que la compra de Activision Blizzard incluye múltiples estudios y franquicias, ninguna alcanza el nivel de importancia y repercusión de Call of Duty. ¿Por qué? Año con año, ocupa los primeros puestos de ventas en todas las plataformas donde está disponible. Por tanto, convertirla en una exclusiva de la marca Xbox podría suponer un duro golpe para su principal competidor, PlayStation.

El regulador europeo es consciente de estas preocupaciones y quiere escuchar las opiniones de otras empresas. De acuerdo a Reuters, la Unión Europea envió un cuestionario en el que, por medio de aproximadamente 100 preguntas, espera saber cómo les afecta un hipotético bloqueo a la disponibilidad de Call of Duty en otras plataformas.

Primeramente, desean conocer cuál es la relevancia de Call of Duty en consolas, servicios de juegos y plataformas de cloud gaming. También, si en la industria de los videojuegos existen competidores suficientes que puedan desarrollar alternativas al nivel de Call of Duty.

Sony ya tiene su opinión sobre la compra de Activision y el posible destino de Call of Duty

En este punto podemos recordar que Sony, a principios de agosto, dijo ante el regulador brasileño que ningún desarrollador en la actualidad, ni siquiera ellos, podrían crear una franquicia que "rivalice con Call of Duty". Por lo tanto, ya podemos hacernos una idea de cómo responderá Sony a la pregunta de la UE.

Asimismo, el regulador de Europa pretende cerciorarse de que, tras la posible aprobación de la compra de Activision, las compañías rivales no tendrán ningún problema para seguir distribuyendo sus juegos en plataformas como la Microsoft Store o Xbox Game Pass:

"Se preguntó a los desarrolladores, editores y distribuidores de videojuegos si el acuerdo afectaría su poder de negociación en relación a los términos para vender juegos de consola y PC a través de Xbox y su servicio de juegos en streaming, Game Pass", menciona el citado medio.

Curiosamente, cuestionan a los rivales si consideran que PlayStation Plus, GeForce Now, Amazon Luna y Facebook Gaming serán más atractivos al cerrarse la adquisición. La respuesta a esta pregunta parece obvia, sobre todo si Microsoft realmente contempla convertir las franquicias de Activision Blizzard en exclusivas —no solo Call of Duty—.

Todas las compañías que han sido contactadas, incluyendo a Sony, tienen hasta el lunes de 10 de octubre para responder. Con esta información en mano, la Unión Europea tendrá un mejor panorama sobre lo que piensa la competencia de Microsoft.

¿Deberíamos esperar solamente una postura negativa por parte de Sony? Quizá no… A finales de septiembre, Seeking Alpha, una web especializada en finanzas, se hizo eco de que Google también está preocupada por la compra y ya ha externado su pensar a los reguladores. Lo anterior es curioso porque los de Mountain View perdieron un gran peso en el sector al cerrar Stadia, su plataformas de cloud gaming.