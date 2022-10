Dentro de The Old Man y sus personajes, el principal peso narrativo lo tienen Jeff Bridges y John Lithgow. Ellos interpretan a Dan Chase y a Harold Harper, respectivamente. Se trata de dos agentes de la CIA que, debido a una misión, terminan enemistados. Lo hacen conscientes de que tarde o temprano deberán cruzarse de nuevo. Treinta años después, eso ocurre y Harper debe ir a por Chase.

Dan Chase huye de los servicios de inteligencia desde entonces. Se apoya en sus habilidades, como uno de los exmiembros más valiosos de los servicios de inteligencia, y también, con la ayuda de algún insider en la organización que le salva de escenarios adversos. Cuando se pueden anticipar, todo parece bajo control; cuando no, a Chase siempre le queda sus conocimientos y sus perros, como brazos bestiales del antiguo espía.

En ese recorrido, Harold Harper es uno de los personajes clave. La historia de origen del pulso con Dan Chase planta el porqué de su complicada relación; pero, también, es el vínculo para que se activen otros personajes dentro del relato. Aunque los actores mencionados se llevan la mayoría de los aplausos, The Old Man destaca por ofrecer personajes secundarios con fuerza y sentido narrativo.

The Old Man y los personajes secundarios

Raymond Waters, interpretado por E.J. Bonilla, tiene su primera aparición en un diálogo con Harold Harper. Harper regresa de atender una llamada. Walters lo observa y le pregunta qué estaba haciendo. Entonces, este tercer personaje se instala como una suerte de doble agente dentro de la trama: en un principio, su rol parece claro, pero luego, debido a sus decisiones y los pulsos internos de la organización, su accionar es difuso.

Angela Adams, interpretada por Alia Shawkat, cumple una función similar. En un principio, aparece solo como una agente que está bajo el ala de Harper Harold. Sin embargo, también se descubre pronto como una especie de doble agente, capaz de escuchar cosas que otros no pueden y servir información a quien más le conviene. Amy Brenneman, quien interpreta a Zoe, también tiene una influencia notable dentro de The Old Man, como una eventual acompañante de Dan Chase.

Las acciones y la manera de relacionarse con las situaciones de estos y otros personajes tienen peso en The Old Man. Eso hace que The Old Man sea un relato coral en el que todos los personajes involucrados en la trama crecen, atraviesan múltiples situaciones, y son transformados a través de ellas. Lo lógico es que el espectador se centre en el relato principal, sostenido por Chase y Harper; la suerte es que, con el pasar de los capítulos, puede encontrar en otras historias diversos puntos de atracción y atención.

El tempo de los personajes

Uno de los paradigmas contemporáneos, cuando se trata de narración televisiva, es The Wire. En esta serie, cada personaje entra y sale del relato con naturalidad. El guion los presenta y de forma progresiva el espectador va descubriendo sus capas. ¿Qué propicia esto? La conexión con el espectador. De esa manera es más probable generar golpes de efecto cuando alguno deba morir, tome una decisión relevante para la trama o esté expuesto desde una perspectiva discursiva.

Esos detalles, que cuando son bien hechos pasan casi inadvertidos, son esenciales para la construcción de toda narrativa que, más allá de apreciarse verosímil o acertada, desea ser coherente con sus propios principios, con el universo que está presentando a quien observa. En ese sentido, The Old Man cumple. Sus personajes secundarios, movidos por la influencia de Dan Chase y Harold Harper, no son adornos en el relato. Evolucionan como entes activos dentro de la historia.

Su tiempo en pantalla y sus acciones aportan ritmo y sentido a cuanto ocurre. Uno de los varios aciertos de The Old Man es presentarlos en tiempo y forma adecuada. Estos caracteres no se extravían en el relato o desaparecen por largos períodos de tiempo; tienen frecuencia y se sostienen a partir de la historia principal que la serie de Disney+ cuenta.