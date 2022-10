One UI 5.0, la nueva capa de personalización de Samsung que funciona bajo Android 13, se anunció a principios de octubre con un puñado de novedades relacionadas, sobre todo, con la personalización y seguridad. Ahora es posible rediseñar por completo la pantalla de bloqueo, al más puro estilo de iOS 16, o evitar que compartamos información personal gracias a una función que detecta y nos avisa si en una imagen aparecen datos privados. Pero, ¿cuándo llegarán estas y otras novedades a los smartphones de la compañía?

Por el momento, One UI 5 está disponible para algunos modelos seleccionados. Entre ellos, aquellos que pertenecen a la serie Galaxy S22. La actualización, sin embargo, se desplegará en los próximos meses a más modelos, incluyendo algunos de gama media y gama de entrada y, por supuesto, sus plegables.

Como es habitual, Samsung actualizará primero aquellos modelos anunciados a lo largo de este 2022, y continuarán con los presentados a lo largo del 2021. Esta es la lista completa organizada por mes de actualización.

Móviles Samsung que ya pueden actualizar a One UI 5 y Android 13

Samsung, reiteramos, ha comenzado a desplegar One UI 5 de forma oficial a aquellos dispositivos de la serie Galaxy S22. Son, en concreto, tres modelos.

Samsung Galaxy S22.

Samsung Galaxy S22 Plus.

Samsung Galaxy S22 Ultra.

La actualización, eso sí, se está realizando de manera escalonada. Es decir, si tienes uno de estos modelos es probable que tarde unos días en llegar. Puedes comprobar la disponibilidad en Ajustes > Información del sistema > Actualización de software.

¿Qué móviles actualizarán en noviembre?

La lista de dispositivos que actualizarán a One UI 5 y Android 13 el próximo mes de noviembre es bastante extensa. Se incluyen los Galaxy Z Fold y Flip, los modelos de la serie Galaxy S21, algunas tablets de Samsung y algunos smartphones pertenecientes a la serie Galaxy A.

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3

Galaxy S21 Ultra

Galaxy S21+

Galaxy S21

Galaxy Note 20

Galaxy S20 Ultra

Galaxy S20+

Galaxy S20

Galaxy Quantum 3

Galaxy A53 5G

Galaxy A33 5G

Galaxy Tab S8 Ultra

Galaxy Tab S8+

Galaxy Tab S8

Galaxy Tab S7+

Galaxy Tab S7

Móviles y tablets Galaxy que actualizarán a One UI 5 en diciembre

En diciembre, Samsung continuará con la actualización a One UI 5 y Android 13 en los Galaxy Z Fold y Galaxy Z Flip, así como en algunos Galaxy A y en otras tablets.

Galaxy Z Fold 2

Galaxy Z Flip / Galaxy Z Flip 5G

Galaxy S20 FE

Galaxy Tab S7 FE/S7 FE 5G

Galaxy Tab S6 Lite

Galaxy A Quantum 2

Galaxy A Quantum

Galaxy A52s 5G

Galaxy A51 / Galaxy A51 5G

Galaxy A42 5G

Galaxy A32

Galaxy Jump 2

Galaxy Jump

Lista de móviles que recibirán One UI 5 y Android 13 en 2023

En enero del próximo año la actualización llegará a otros smartphones de la serie Galaxy A y Galaxy M, así como al resto de tablets de la compañía.

Galaxy A23

Galaxy A13

Galaxy M12

Galaxy Buddy 2

Galaxy Wide 6

Galaxy Wide 5

Galaxy Buddy

Galaxy XCover 5

Galaxy Tab A8

Galaxy Tab A7 Lite

Galaxy Tab Active 3

Por último, en febrero de 2023, Samsung actualizará a One UI 5 y Android 13 la Galaxy Tab Active 4 Pro. Es probable, además, que más adelante también reciban la nueva versión otros smartphones que no están en el listado, pero estos todavía no han sido confirmados por Samsung.