A dos días de que culmine el acuerdo de compra de Twitter por parte de Elon Musk, 44 millones de dólares mediante, se ha conocido un informe sobre el estado de la red social. Adelantado por Reuters, las conclusiones del documento no son demasiado buenas para la compañía. Twitter se está desangrando en usuarios. Y lo que es peor, de los que más interesan y más ingresos reportan a las cuentas.

Desde hace tiempo que resuena el mantra de "Twitter se muere", Lógicamente no es algo que haya terminado ocurriendo, pero las crisis dentro de la compañía siempre han resonado. Crisis de identidad, de credibilidad o financieras. Pero ahora parece que el abismo está un poco cerca.

Según el informe filtrado, Twitter no consigue mantener a sus usuarios más fieles. Los tuiteros pesados, el brazo fuerte de la red social, tienen los tintes de los grandes millonarios de planeta. Representan el 10 % de los usuarios de la plataforma, pero generan el 90 % del contenido. Como consecuencia, son los que más ingresos atraen por la vía de la publicidad. Ahora, simplemente, están en peligro de extinción. No está claro si simplemente se han cansado de su actividad intensa o han migrado a otras plataformas.

Sea cual sea el caso, es un tema que preocupa a la red social. Los ingresos –que Elon Musk ha prometido duplicar en los próximos resultados si termina adquiriendo la compañía– son un punto muy sensible para Twitter. Hace tiempo que intenta ser rentable o, al menos tener un gasto más sostenible respecto a su actividad. La pérdida de anunciantes, que migrarían a otras plataformas –TikTok, con toda seguridad–, sería una sentencia de muerte para la tecnológica.

El estudio, que se centra en el grupo de usuarios de habla inglesa, no especifica las cifras de ingresos por cada uno de ellos. Pero hay una cuestión que está clara: la población de habla inglesa es una de las más importantes –el ingreso medio en Estados Unidos por publicidad es mayor que en cualquier otra región– y representa la mayor parte de los intereses de los anunciantes. Solo Estados Unidos obtuvo más ingresos que el resto de los países juntos.

No solo se han ido, también están cambiando las tendencias

En el informe también se desprenden otros datos que preocupan en los círculos de Twitter. Pese a las crisis de noticias falsas, la red social siempre se ha centrado en tres pilares: noticias, deportes y entretenimiento. Ahora, simplemente, esos temas ya no gustan. Y, de nuevo, otro palo en las ruedas de la tecnológica: son precisamente los asuntos a los que los anunciantes más quieren adherirse.

¿Qué ocupa la mayor atención de los usuarios que permanecen en Twitter? El contenido "no seguro para el trabajo". Un eufemismo para hablar del porno y los desnudos. Que no es algo que debiera pillar por sorpresa a la plataforma. Es la única que permite el contenido explícito; motivo por el que ha servido de lanzadera para muchos creadores de contenido de Only Fans. De hecho, el 13 % del contenido de la plataforma hace referencia a este segmento de interés.

Junto a los contenidos sexuales, se ha denotado un crecimiento palpable de todo lo relacionado con el mundo de las criptomonedas. A finales de 2021 se remarcó el pico de más interés.

Una catástrofe para la red social, que no solo pierde a los usuarios activos, también está denotando que los influencers ya no están interesados. Y con ellos, las grandes comunidades. El asalto al Capitolio, en 2021, fue el último momento en el que Twitter se posicionó como epicentro de la información para los usuarios. Desde entonces, no han conseguido recuperar el brillo de antaño. Junto al aviso de Elon Musk de despedir al 75 % de la plantilla, todos apuntan a que el contenido –ya herido de gravedad– se verá directamente perjudicado.