El tercer producto de la historia de Nothing es oficial. Su nombre: Nothing Ear (Stick). Y, al igual que el primero, se trata de unos auriculares en los que el diseño exterior es una de sus grandes bazas.

La principal diferencia entre los Nothing Ear (Stick) y los Nothing Ear (1) la encontramos en el tipo de auricular. Los nuevos son de botón, mientras que los anteriores son in-ear. Es decir: los Ear (1) se adentran en el pabellón auditivo, mientras que los Ear (Stick), no.

Para muchos, los auriculares de botón resultan más cómodos que los in-ear. Es una cuestión de preferencias personales o casos de uso. Los in-ear, eso sí, por una mera cuestión física, dificultan el paso de sonidos exteriores al interior del oído incluso sin un sistema de cancelación de ruido activa (software) en funcionamiento.

Es importante aclarar que el nuevo modelo no reemplaza a los Nothing Ear (1). Son complementarios. De la misma forma que los AirPods 3 no reemplazaron a los AirPods Pro. La marca simplemente busca ofrecer una opción válida para aquellas personas que, por una razón u otra, no desean unos auriculares in-ear.

Otro de los grandes rasgos de estos Nothing Ear (Stick) es su estuche de carga. En lugar de ser cuadrado –como en la mayoría de casos–, esta es cilíndrico. Como una barra. Además, recurre a las transparencias en muchos zonas, lo cual es una seña de identidad de la marca británica.

¿Qué ofrecen los Nothing Ear (Stick)?

Los Nothing Ear (Stick) llegan con un driver personalizado de 12,6 milímetros que, según la marca, prometen "graves profundos, agudos claros y detalles audaces". La empresa liderada por Carl Pei también indica que se ha utilizado "uno de los imanes de driver de más calidad del mercado" y que se ha fortalecido el diafragma.

En los Nothing Ear (Stick) también se ha implementado una tecnología bautizada como Bass Lock. Esta consiste en un software inteligente que analiza el canal auditivo de la persona para ecualizar automáticamente el sonido, proporcionando "graves perfectamente afinados en todo momento".

El software también es clave en la función Clear Voice, que promete filtrar sonidos indeseados al realizar, por ejemplo, llamadas telefónicas. Tres micrófonos externos captan los sonidos exteriores y, posteriormente, un algoritmo analiza y elimina los ruidos molestos –como el viento o las multitudes–.

El Nothing Ear (Stick) llega también con un modo de baja latencia que se activa automáticamente y es compatible con Fast Pair, el sistema de emparejamiento rápido de Apple. Asimismo, incorpora un sistema de control por gestos y llega de la mano de una nueva aplicación, Nothing X, que permite controlar diversos parámetros.

Por último, en lo que a batería se refiere, estos Nothing Ear (Stick) prometen hasta 7 horas de uso ininterrumpido, que se suman a 22 adicionales proporcionadas por el estuche de recarga.

¿Cuándo saldrán a la venta?

Los Nothing Ear (Stick) aterrizarán en la tienda WOW Concept este viernes 28 de octubre a partir de las 10:00. Pocos días más tarde, el 4 de noviembre, llegará a otros distribuidores, incluyendo la web oficial de la marca, Amazon, El Corte Inglés, Fnac, PCComponentes y Yoigo. El precio de venta recomendado es 119 euros.