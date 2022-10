Los esfuerzos de Netflix contra la compartición de cuentas se han incrementado significativamente durante los últimos años. La última gran propuesta consiste en ofrecer un plan con anuncios cuyo precio recudido pretende atraer a aquellos suscriptores que, por uno u otro motivo, no pueden —o no desean— pagar los niveles de precio superior. No obstante, las ideas de la plataforma no han terminado aquí.

De acuerdo a The Hollywood Reporter, Netflix te permitirá transferir todo tu perfil hacia una cuenta nueva. El traslado incluye, además, tu actividad dentro del servicio, por lo que no perderás tu historial de contenidos ya vistos, o aquellos guardados en tu lista para ver después. También te llevas contigo tus ajustes personales relacionados a la reproducción.

Aunque Netflix no lo menciona, esta característica pretende hacer más fácil la creación de cuentas para aquellos que comparten la factura de una misma. Y es que algunas personas se negaban a dar ese paso porque no podían migrar su actividad y ajustes. Al menos en este sentido, ya no habrá ningún pretexto.

Una propuesta de Netflix con una "trampa" detrás

El problema, por supuesto, es que no serán muchos los interesados en pagar su suscripción solo por esta novedad. El gran impedimento para abandonar una cuenta compartida no tiene que ver con la carencia de un sistema de migración, sino que los precios ya son considerablemente elevados en muchas regiones del mundo.

Netflix es consciente de esta situación, por ello están por lanzar su suscripción "barata" con publicidad. Si bien en un principio se pensaba que llegaría a lo largo del próximo año, la compañía pisó el acelerador para tenerla lista lo más pronto posible. No tardaron mucho en asociarse con Microsoft para desplegar su infraestructura publicitaria, y luego cerraron la participación de varios anunciantes.

Si la estrategia de Netflix transcurre conforme a lo planeado, la membresía con publicidad estará disponible en México a partir del próximo 1 de noviembre por $99. A España, por su parte, llegará el día 10 del mismo mes y tendrá un precio de 5,99 euros. Ojo, recuerda que el resto de planes se mantendrá intacto; el nivel con publicidad no llega para sustituir a ninguno de los ya existentes.

Esta serán, de momento, las propuestas "amigables" de Netflix para que los usuarios que comparten cuentas se animen a suscribirse individualmente.

Eso sí, hay países donde la plataforma está tomando estrictas medidas para evitar la compartición. En Guatemala, El Salvador, Argentina, Chile, Costa Rica y Perú, por mencionar algunos territorios, Netflix inició una prueba para cobrar por cada casa donde se comparte una cuenta. La práctica, desde luego, fue duramente criticada por los usuarios que se vieron afectados.