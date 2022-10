La cripta de los Condes de Starhemberg, una de las familias más antiguas de la aristocracia austríaca, esconde un tétrico secreto. Bueno, este podría ser un buen inicio para la historia, si no fuese porque hace años que dejó de ser un secreto que en su interior se encuentra la momia perfectamente conservada de un niño pequeño. Pero lo que sí es muy curioso es que, a pesar de pertenecer a la aristocracia y de tener un peso muy superior a la media de niños de su edad, parece ser que murió por desnutrición. Esto es algo que llamó la atención de un equipo de científicos de la Universidad de Múnich, que finalmente optaron por realizar una autopsia virtual para esclarecer su muerte. Así, vieron que, por muy alimentado que estuviese el pequeño, murió por carencia de algo que el dinero no puede comprar: la luz solar.

El dinero no puede comprarlo, básicamente porque es gratis. Sin embargo, en su día no se conocía su gran importancia. Los plebeyos y los campesinos pasaban horas y horas bajo la luz solar. En cambio, para los aristócratas, que valoraban la tez blanquecina sobre todas las cosas, era algo totalmente innecesario. Por eso, el niño contrajo raquitismo, una enfermedad que no es mortal por sí misma, pero sí que favorece la aparición de infecciones como la neumonía que parece ser que le mató.

Todo esto se ha podido concluir a través de una serie de imágenes de tomografía computarizada, según puede leerse en el estudio que se acaba de publicar en Frontiers.

¿Quién era la momia misteriosa?

Según las pruebas realizadas a la momia, parece ser que es un niño de entre 10 y 18 meses, que debió morir entre 1550 y 1635. Por eso, aunque no se ha confirmado la identidad con exactitud, es muy probable que se trate de Reichard Wilhelm, el hijo primogénito del conde de Starhemberg, que nació en 1625 y murió en 1626.

Una vez con la identidad de la momia más o menos clara, queda conocer la causa de su muerte. Basta con una mirada a los pulmones del pequeño para saber que se debió a una neumonía. Pero en realidad la historia es más larga.

Y es que, según las imágenes de tomografía computarizada, el niño tenía también unas malformaciones de las costillas muy características de la desnutrición. Estas a menudo se han relacionado con el escorbuto, causado por la carencia de vitamina C. No obstante, el sobrepeso del niño indica que debía tener una alimentación bastante abundante, por lo que sería raro que no recibiese un aporte adecuado de vitamina C.

Sin embargo, las mismas malformaciones se observan también con la carencia de vitamina D. Esta puede obtenerse en parte con la dieta, pero la mayor parte la fabrica nuestro propio organismo mediante reacciones químicas desencadenadas por la luz solar. Si esto no se da adecuadamente, puede producirse raquitismo, un problema especialmente grave en niños cuyos huesos aún están creciendo.

La luz del sol es esencial

La vitamina D es esencial para que nuestro organismo pueda absorber el calcio. De este modo, se obtienen unos huesos fuertes y un buen sistema de comunicación a través de los nervios. Esta puede obtenerse a través de la dieta. Sin embargo, la mayoría se fabrica en nuestro organismo, después de que la piel se exponga a las radiaciones ultravioleta de la luz solar.

Por ese motivo, es recomendable que nos expongamos a dicha luz al menos 15 minutos al día, sin protección solar, para que las radiaciones calen bien en nuestra piel. Ojo, eso no quiere decir que debamos ir por la vida sin protección. Basta con los quince minutos de salir un rato a la terraza o a pasear al perro. Para ir a la playa, por ejemplo, es importante protegerse desde el primer momento.

Todos estos son consejos que se conocen hoy en día. Sin embargo, en el siglo XVII, cuando murió el niño que finalmente se convirtió en momia, no era algo relevante. Aunque por poco. Fue justo a mediados de dicho siglo cuando la intensa migración de las zonas rurales a las ciudades dejó ver un gran número de problemas óseos en los niños pequeños.

Con el tiempo, se descubrió que era la poca exposición a la luz solar la que estaba causando esos problemas y comenzó a hablarse de raquitismo. Pero los Starhemberg aún no lo sabían. Su primogénito posiblemente tuvo todos los lujos y caprichos posibles, pero no algo tan simple y aparentemente de plebeyos como la luz solar. Eso le dejó a merced de la neumonía y lo que ocurrió después ya es una triste historia.