Kim Kardashian no es ajena a los escándalos relacionados con criptomonedas, y ahora suma uno más a su haber. En las últimas horas, se conoció que pagó una multa millonaria a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) por promocionar ilegalmente un token a través de sus redes sociales. Específicamente, el monto que desembolsó fue de 1,26 millones de dólares.

Es que Kim Kardashian publicó historias de Instagram en las que promocionó el token EMAX, de EthereumMax, y recibió un pago de 250.000 dólares. Sin embargo, la SEC asegura que no tomó las medidas correspondientes para hacerle notar a sus seguidores que se trataba de una colaboración pagada.

El organismo estadounidense explicó que Kardashian no admitió ni negó haber violado la disposición contra la promoción de activos de las leyes federales de valores. No obstante, sí aceptó pagar la cifra indicada al comienzo en concepto de multa. Del total, 260.000 dólares corresponden a la devolución del dinero ganado con la promoción —más intereses—, y 1 millón de dólares en concepto de penalidad. Pero lo verdaderamente llamativo es que se ha comprometido a no promocionar criptoactivos de ningún tipo por los próximos tres años.

En el caso de EthereumMax, Kim Kardashian había incluido el hashtag #ad, que muchos influencers utilizan para identificar cuando realizan una colaboración pagada. Sin embargo, la Comisión de Bolsa y Valores estadounidense lo consideró insuficiente para el tipo de promoción que estaba realizado. Además, la Comisión de Comercio (FTC) ha publicado una serie de lineamientos que las figuras públicas deben seguir en redes sociales cuando existe una "conexión material" —un pago, al fin y al cabo— con una marca.

"Este caso es un recordatorio de que, cuando celebridades o personas influyentes promocionan oportunidades de inversión, incluidas las criptomonedas, no significa que esos productos de inversión sean adecuados para todos los inversores", aseguró Gary Gensler, presidente de la SEC.

Kim Kardashian, otra vez bajo la lupa por EthereumMax

Esta no es la primera vez que Kim Kardashian queda en el ojo de la tormenta por un escándalo relacionado con EthereumMax. A comienzos de este año, la influencer estuvo en el punto de mira de una demanda colectiva por una estafa relacionada con la misma criptomoneda.

Por entonces, la celebridad fue demandada junto al exboxeador Floyd Mayweather y el exbaloncestista Paul Pierce por supuestamente ejecutar lo que se conoce como pump and dump. Es decir, inflar artificialmente el precio de un criptoactivo para vender su participación en ese token y sacar un mayor rédito económico. Lo que sucede en estos casos es que, ante el exceso de oferta por la venta masiva, el precio se desploma y, la mayoría de las veces, cae a cero.

Por entonces, se estimó que un 20% de quienes vieron u oyeron hablar de EthereumMax a través de Kim Kardashian, posteriormente invirtieron en la misma. En mayo de 2021, el precio del token EMAX experimentó una suba del 1.370% y alcanzó un máximo histórico de 0.00000092 dólares. Sin embargo, hoy en día ha perdido casi todo su valor. Actualmente, cotiza en $0.000000005489; es decir, un 99,40% menos que en su pico.