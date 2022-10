Si tienes un Google Pixel sabrás, o no, que tiene un botón secreto en la parte de atrás que si lo pulsas dos veces activa una acción configurada con anterioridad. Resulta muy útil para lanzar una app, encender la linterna o abrir un atajo. Algunos modelos de iPhone también lo tienen. Y si tienes otro modelo de Android, como Samsung, Xiaomi, OPPO o Realme, puedes añadir ese gesto trasero a Android con una aplicación. Y, además, es gratis.

Si tu teléfono Android tiene Android 7 o superior, y quieres incorporar este gesto trasero a tu Android sin tener que cambiar de dispositivo, con la app TapTap podrás hacerlo mediante software. Puede que no tengas ese botón secreto, pero si tu smartphone cuenta con acelerómetro y giroscopio, que es habitual en los modelos actuales, podemos emular dicho botón para obtener las mismas prestaciones o similares.

En palabras del creador de TapTap (o Tap, Tap), con su aplicación puedes activar hasta 50 acciones con dobles o triples pulsaciones en la parte trasera de tu dispositivo. No todas a la vez. Tendrás que definir previamente qué acción se activa con doble tap y cuál lo hace con triple tap. Es decir, pulsando o golpeando levemente dos veces o tres veces la parte de atrás de tu Android. Pero veamos primero cómo se instala y, después, cómo se configura.

Instala TapTap en tu Android

El único inconveniente de TapTap, necesario para emular el gesto trasero de los Pixel en tu Android, es que no está disponible en Google Play ni en las demás tiendas de aplicaciones de Samsung o Xiaomi. Es decir, que tendrás que instalarla a partir de su instalador APK, disponible en su repositorio de GitHub. Una vez ahí, ve a Releases y descarga el archivo APK más reciente en tu Android. Para instalarlo, tendremos que hacer algunos cambios en la configuración de Android, pero nada que no podamos conseguir en unos pocos minutos.

Por motivos de seguridad, Android dificulta la instalación de aplicaciones si no están en Google Play o en la tienda oficial de tu teléfono. Así que si descargas el APK de TapTap desde Google Chrome, por ejemplo, aparecerá un mensaje del tipo “Por motivos de seguridad, tu teléfono no puede instalar aplicaciones desconocidas de esta fuente”. No pasa nada. Debajo de ese mensaje pulsamos en el botón Ajustes que nos llevará al menú que necesitamos. Debemos buscar la opción Instalar apps desconocidas o similar. Una vez dentro, activamos la opción Permitir desde esta fuente.

Una vez cambiada esa opción, podrás descargar el APK e instalarlo sin problemas. Al terminar, verás su icono junto a las demás aplicaciones instaladas en tu Android. Ahora solo tenemos que configurarla para que haga lo que queremos y así personalizar el gesto trasero de Android o gestos, según quieras combinar dos toques o tres toques. Veamos cómo.

Personaliza el gesto trasero para tu Android

Cuando abras por primera vez TapTap, te preguntará si quieres configurarla o saltarte ese paso. Optaremos por configurarla y eso que tenemos hecho. Primero nos pedirá si le damos permiso para conectarse a internet. O no. Dependerá de la versión que tengas de Android. En cualquier caso, según dice la propia app, lo hace para buscar actualizaciones y para conocer las especificaciones de los Android en los que corre la app.

Luego nos pedirá que probemos el gesto trasero de nuestro Android. Primero el doble toque y luego el triple toque. Si no va bien a la primera, podemos cambiar la configuración desplegando el menú inferior de Gesture Configuration. También podrás asignar una acción a cada gesto de entre las más de 50 disponibles. Si prefieres saltarte estos pasos, puedes configurar la app después desde su menú principal.

La app en sí misma es fácil de usar. Una vez configurada, no necesitamos tocar nada más. La app se encargará de lanzar las acciones previamente indicadas cuando hagamos el gesto trasero en nuestro Android. Como añadido, además de cambiar las acciones asignadas al doble toque y al triple toque, podemos indicar bajo qué condiciones no queremos que se activen esas acciones. Esa sección se llama Gates y se ha traducido por Compuertas. Con estos bloqueos impediremos activar las acciones accidentalmente mientras estamos escuchando música o si tenemos la pantalla apagada, por citar dos ejemplos habituales.

En cuanto a las cosas que puedes hacer con el gesto trasero de tu Android, la lista es interminable. Así que para facilitarnos la tarea de elegir una de ellas, cuando entres en el configurador, tendrás a tu disposición un buscador de acciones y una lista de categorías: lanzar aplicaciones de terceros, abrir utilidades de Android, sustituir otros botones, ejecutar gestos complejos con dos o tres toques… Tómate tu tiempo y piensa en qué acciones repites más a diario y podrías sustituir por unos toques traseros en tu Android.