Activision ha dado marcha atrás a la solicitud del número de teléfono para poder jugar Call of Duty: Modern Warfare 2. Eso sí, no en todas plataformas. Mientras los jugadores de consolas podrán acceder al título sin proporcionar ese dato, los usuarios de ordenador tendrán que darlo sí o sí. Debido que la comunidad de PC también es bastante numerosa, las críticas no se han hecho esperar. Sin embargo, la compañía explicó sus motivos para seguir requiriendo dicha información en computadoras. Sinceramente, son entendibles.

"Se requiere un número de teléfono móvil habilitado para mensajes de texto para jugar a Call of Duty: Modern Warfare 2 en PC."

Como seguramente supones, esto tiene ver con los tramposos. La gran mayoría de ellos se encuentran en PC, principalmente porque las herramientas ilegales que utilizan fueron desarrolladas para esta plataforma. Al solicitar el número de teléfono y activar un sistema de protección por medio de mensajes SMS, a Activision le será más sencillo bloquear a los usuarios que recurran a las trampas.

Ya no solo podrían banear su cuenta, también el número telefónico asociado. De esta forma, evitan que el tramposo cree otro perfil con el mismo número.

Call of Duty: Modern Warfare 2 toma medidas contra los tramposos

Ahora bien, esto no es nada nuevo para los jugadores de ordenador. De hecho, proporcionar el número de teléfono ya es obligatorio al crear una nueva cuenta en Warzone para PC. No obstante, ahora lo están expandiendo a Call of Duty: Modern Warfare 2, pues seguramente muchos tramposos internarán hacer de las suyas en el multijugador. Por desgracia, durante la beta se reportaron casos de hackers alterando el funcionamiento de las partidas.

"La verificación por SMS es fundamental para nuestros esfuerzos contra las trampas, ya que actúa contra la creación de cuentas ilícitas. Esto ayuda a nuestro equipo de seguridad a mantener la seguridad de las cuentas y el juego para brindar una experiencia de juego segura, justa y divertida para todo el mundo."

Cabe señalar que el sistema de verificación por SMS de Warzone tenía un inconveniente. Este podía ser eludido si, en lugar de crear la cuenta en el battle royale, se creaba directamente en Modern Warfare (2019). Fue así como muchos hackers lograron pasar desapercibidos durante un tiempo. La buena noticia es que Ricochet, el sistema anti-trampas de Call of Duty, logró detectar la práctica.

"A medida que el mercado de cuentas ilícitas se ajustó a nuestra aplicación de seguridad, en #TeamRICOCHET comenzamos a ver más tramposos que intentaban acceder a Warzone desde Modern Warfare para eludir la política de SMS, por lo que el equipo de seguridad recomendó la actualización para combatir aún más el mercado de cuentas ilícitas."

Es otro de los motivos por los que el número de teléfono ahora debe estar ligado, también, a Call of Duty: Modern Warfare 2. Recuerda que el juego verá la luz el próximo 28 de octubre. Si lo reservaste en su versión digital, podrás jugar la campaña desde el día 20.