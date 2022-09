Sonos anuncia el Sub Mini, un subwoofer más económico que puede ser emparejado con cualquier altavoz de la compañía, diseñado para espacios más pequeños. Por $429 dólares o 499 €, es prácticamente la mitad, tanto en tamaño como en precio, que su hermano mayor.

El altavoz ha sido diseñado para ofrecer graves profundos y minimizar los zumbidos, traqueteos o distorsión por medio de dos woofers de 6 pulgadas con diseño personalizado. Funciona con dos amplificadores digitales clase D. Sonos asegura que el nuevo producto está orientado a funcionar en conjunto a dispositivos más pequeños como el Beam, Ray, One, One SL o altavoz SYMFONISK.

El Sonos Sub Mini mantiene la línea de diseño de la mayoría de sus productos: sobrio, minimal y elegante. El objetivo de la compañía es poder posicionar el producto en una habitación y que no llame la atención o desentone con la decoración. Mantiene el túnel central del Sub, pero a diferencia de su hermano mayor, es de forma cilíndrica. Disponible en blanco y en negro.

Sub Mini: un subwoofer para llenar de sonido un espacio de tamaño medio

Los subwoofers retiran el "esfuerzo" de emitir sonidos graves a los altavoces principales y se enfocan únicamente en esas frecuencias. Crean una "cama sonora" que da profundidad y ayudan a llenar de sonido un espacio.

El Sub Mini, como cualquier otro altavoz de Sonos, funciona de forma 100% inalámbrica, simplificando la configuración y posicionamiento de los dispositivos en una habitación. Sobre todo por evitar la necesidad de tirar cables por canaletas o debajo de alfombras.

Sonos ha confirmado que el Sub Mini es capaz de emparejarse con cualquier altavoz, incluyendo la Sonos Arc, la barra de sonido con Dolby Atmos diseñada para habitaciones grandes. Pero recomiendan que para la mejor experiencia de sonido posible, se haga esa combinación en espacios relativamente pequeños.

Aunque no se ha confirmado, de momento, lo más probable es que el Sub Mini se pueda agregar en un sistema de sonidos Sonos donde ya exista un Sub, y así incorporar dos subwoofers en una sola habitación, una función que la compañía habilitó en diciembre de 2020.

El Sub Mini estará a la venta a partir del 6 de octubre de 2022. Disponible en España, México y Estados Unidos. En Sudamérica sólo estará a la venta en Colombia. Se puede adquirir en prácticamente todo Europa.