Durante el State of Play, Sony presentó un nuevo y alucinante tráiler de God of War Ragnarök, el título más esperado de la plataforma PlayStation para el segundo semestre del año. La mayoría del tráiler expone momentos, mecánicas y escenarios completamente nuevos. Algunos estaban preocupados de que el juego se ambientara, en su mayoría, en los reinos ya visitados de la mitología nórdica, pero afortunadamente no será así.

https://www.youtube.com/watch?v=hfJ4Km46A-0u0026ab_channel=PlayStation

En desarrollo...