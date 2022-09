Hemos conocido prácticamente todas las características destacadas de iOS 16 en la WWDC de junio pasado, pero Apple aún tiene novedades interesantes por revelar. Ahora que el nuevo sistema operativo está disponible para todos los iPhone compatibles, los de Cupertino revelaron que próximamente se podrá recargar su batería utilizando energía proveniente de fuentes más limpias.

Esta función, hasta ahora desconocida, se llama Clean Energy Charging (Carga de energía limpia) y se sumará a iOS 16 "más tarde este año". El dato llamativo es que Apple se refirió a esta característica en la parte final de la nota de prensa que publicó ayer con motivo del lanzamiento del nuevo software para su smartphone.

Por ahora, los detalles son escasos o nulos. Los californianos solamente indicaron que la característica "tiene como objetivo disminuir la huella de carbono del iPhone optimizando los tiempos de carga para cuando la red esté utilizando fuentes de energía más limpias". Cómo lo lograrán, aún es un misterio. De todos modos, no te emociones demasiado, puesto que solamente estará disponible en Estados Unidos.

Según recoge 9to5Mac, Clean Energy Charging podría detectar los momentos en los que la red eléctrica se encuentre menos congestionada, lo que se traduciría en una mayor disponibilidad de energía proveniente de fuentes limpias. De ser así, iOS 16 tal vez pueda regular la potencia de carga para aprovechar mejor esos momentos. No obstante, se trata de un supuesto y habrá que esperar a que Apple publique más detalles para conocer su funcionamiento real.

Apple dota de más funciones a iOS 16

Clean Energy Charging se suma al listado de funciones que no están disponibles actualmente en iOS 16. Quienes hayan instalado el nuevo software en su iPhone habrán notado la ausencia de características muy esperadas como:

Actividades en Vivo : una tarjeta con información en tiempo real que se muestra en la pantalla de bloqueo.

: una tarjeta con información en tiempo real que se muestra en la pantalla de bloqueo. Fototeca compartida de iCloud : un nuevo proceso sencillo y automatizado para compartir las fotos tomadas con el iPhone con amigos y familiares.

: un nuevo proceso sencillo y automatizado para compartir las fotos tomadas con el iPhone con amigos y familiares. Apple Pay Later : el sistema para financiar compras en cuotas, sin intereses, y directamente desde el iPhone. Esta es una importante novedad de iOS 16, puesto que Apple se mete de lleno en los servicios financieros (más allá de la experiencia con la Apple Card). Vale aclarar que su funcionamiento se limitará a Estados Unidos.

: el sistema para financiar compras en cuotas, sin intereses, y directamente desde el iPhone. Esta es una importante novedad de iOS 16, puesto que Apple se mete de lleno en los servicios financieros (más allá de la experiencia con la Apple Card). Vale aclarar que su funcionamiento se limitará a Estados Unidos. Otras ausencias notorias son el soporte para el estándar Matter —para conectar dispositivos hogareños inteligentes—, la renovación del Game Center y la colaboración a través de Freeform.

Apple da a entender que todas estas funciones, junto a Clean Energy Charging, llegarán en una misma actualización. Habrá que ver si esto es realmente así, o si la disponibilidad se segmenta un poco más según qué tan pulida esté la implementación de cada una.

Por lo pronto, si aún no actualizaste tu iPhone a iOS 16, aquí te contamos cómo hacerlo y qué equipos son compatibles. No olvides que algunas características —como el indicador de porcentaje de batería— no llegarán a todos los modelos del smartphone desarrollado en Cupertino.