La integración entre Google y Fitbit será más profunda a partir de 2023, con la implementación de un cambio que no sorprende en absoluto. Es que desde el próximo año, será necesario utilizar una cuenta de Google para registrarse en Fitbit y activar nuevos dispositivos o características.

La novedad se conoció a través de la página de ayuda de Fitbit, donde se publicaron algunos detalles de esta implementación. Por lo visto, los de Mountain View pretenden que esta determinación sea lo menos problemática posible para los usuarios, especialmente aquellos que utilizan los relojes o las pulseras deportivas de la marca desde hace tiempo. Pero está claro que la última palabra al respecto será la del propio público.

Un punto importante es que la implementación de las cuentas de Google no implicará la desaparición inmediata de las cuentas de Fitbit. Quienes ya se encuentren registrados podrán continuar utilizándolas hasta que finalice el soporte para las mismas. Si te preguntas cuándo ocurrirá esto, los californianos estiman que a comienzos de 2025.

Hay un pequeño truco aquí, lógicamente. Si tienes una cuenta de Fitbit puedes seguir usándola al menos por los próximos dos años, siempre y cuando no actualices tu dispositivo por uno más moderno. En el caso de que cambies por un nuevo modelo de smartwatch o pulsera de actividad cuando la medida ya se encuentre efectiva, estarás obligado a utilizar una cuenta Google para activarlo y acceder a sus servicios.

Los de Mountain View aún no han dado a conocer una fecha específica para el lanzamiento de esta nueva integración con Fitbit. Solamente han mencionado que será "en algún momento de 2023" y que brindarán más información al respecto cuando se acerque la fecha de implementación.

Una integración más profunda entre Fitbit y Google

Es importante aclarar una cuestión. Hoy en día es posible iniciar sesión en la app de Fitbit con una cuenta de Gmail, pero no es lo mismo que la compañía pretende implementar el próximo año. Así lo indica la compañía en su FAQ:

Actualmente uso mi cuenta de Gmail para iniciar sesión en Fitbit. ¿Ya tengo una cuenta de Google en Fitbit? Por lo pronto, no. Las cuentas de Google en Fitbit se lanzarán en algún momento de 2023. Cuando lancemos las cuentas de Google en Fitbit, tendrás la opción de mover Fitbit a la cuenta de Google que usas con otros servicios de Google como Gmail, por ejemplo.

Cuando se active el requisito de utilizar una cuenta de Google en Fitbit, no será solo para unificar las credenciales de inicio de sesión. Toda la información de tus actividades físicas, registros de sueño, activaciones de servicios y dispositivos, y demás, pasará a almacenarse en tu cuenta Google.

Si crees que esto puede ser peligroso para la privacidad de tus datos, ten en cuenta que los californianos se han comprometido a no recopilar la información de los usuarios para fines comerciales. De hecho, una de las condiciones que la Unión Europea impuso para aprobar la compra de Fitbit fue que Google no use los datos de los usuarios dentro del Espacio Económico Europeo para mostrar anuncios dirigidos. Incluidos los de salud y GPS.

"Google continuará protegiendo la privacidad de los clientes de Fitbit y ha realizado una serie de compromisos vinculantes con los reguladores globales que incluyen la confirmación de que los datos de salud y bienestar de los usuarios de Fitbit no se utilizarán para Google Ads. Estos datos se mantendrán separados de los datos de Google Ads", aseguraron.