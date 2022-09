FIFA 23 está a la vuelta de la esquina y Electronic Arts no quiere que los tramposos arruinen su lanzamiento. La versión del juego para PC incorporará un sistema antitrampas llamado EA AntiCheat, o EAAC, y la compañía ha dado detalles de su funcionamiento. El mismo se ejecutará al nivel del kernel y pretende evitar que usuarios malintencionados se aprovechen del cross-play para sacar ventajas contra quienes juegan desde una consola.

El estudio se inclinó por desarrollar su propia solución antitrampas, al considerar que las herramientas ofrecidas por terceros les resultaban "opacas". En tal sentido, Electronic Arts se refirió específicamente a la imposibilidad de personalizar su implementación a su gusto, en especial en materia de privacidad.

"Con EAAC, ejercemos la propiedad total de la situación de seguridad y privacidad, por lo que podemos solucionar los problemas de seguridad tan pronto como surjan", indicaron en el blog oficial. Por supuesto, la incorporación de este tipo de tecnología en FIFA 23 ya ha generado algo de recelo entre el público, aunque los desarrolladores prometen que, a diferencia de utilidades como Denuvo, no afectará su rendimiento. Habrá que esperar a que el juego llegue al mercado para comprobar si realmente es así.

Electronic Arts aclaró que EAAC no se incluirá en todos sus juegos nuevos. La intención es analizar cada caso con los desarrolladores, pero bajo la premisa de enfocar su incorporación en títulos con un fuerte perfil de jugabilidad competitiva y online. No obstante, vale aclarar que el sistema antitrampas de FIFA 23 no se limitará al multijugador en línea o a FUT. También impactará sobre los modos de juego individuales.

Esto último no es por capricho, según EA. El estudio quiere evitar que los usuarios malintencionados aprovechen las modalidades de un solo jugador para desarrollar las trampas con ingeniería inversa, para posteriormente aplicarlas al competir contra otros. "Es necesario proteger los modos de juego para un solo jugador para obstaculizar el desarrollo de trucos", aseguran los desarrolladores.

EA AntiCheat funcionará solamente cuando FIFA 23 se esté ejecutando, con el fin de evitar que consuma recursos del PC innecesariamente. Además, la compañía asegura que el sistema antitrampas se desinstalará una vez que el juego también se elimine del sistema. Los usuarios incluso podrán quitar EAAC de su ordenador de forma individual pero, en caso de hacerlo, no podrán ejecutar el juego.

Queda claro que FIFA 23 no será ni el primer ni el último juego de PC con un sistema antitrampas al nivel del kernel. Uno de los casos más notorios de los últimos tiempos ha sido el de Ricochet, la solución de Activision para Call of Duty: Warzone y Vanguard, por solo mencionar uno.

FIFA 23 llegará el próximo 30 de septiembre a PC, Xbox One, Xbox Series X|S, PS4, PS5, Stadia y Nintendo Switch.