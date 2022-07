En una saga de la longitud que tiene el Universo Cinematográfico de Marvel, que lleva añadiendo montones de personajes de los cómics desde Iron Man (2008), se produce una acumulación de protagonistas y secundarios que ayuda a contar con múltiples opciones para cada proyecto. Y no podemos olvidarnos de que, si al público les agradan lo suficiente, les da mucho gusto reencontrarse con ellos aunque sea en cameos pequeñitos. Pero hay malas noticias sobre Thor: Love and Thunder en este asunto.

Matt Damon ya confirmó que repetiría en este filme su papelito tan gracioso en la divertidísima entrega previa, Thor: Ragnarok (2017): “Estábamos repitiendo un cameo que nosotros, que Luke Hemsworth y yo, hicimos en el último [filme]”, admitió en una entrevista. “Y nos divertimos mucho, así que Taika (Waititi) nos recuperó para repasar esa broma y mejorarla un poco”. Podemos suponer, por lo tanto, que habrá un nuevo teatrillo sobre las hazañas superheroicas de Asgard.

Pero parece ser que otros compañeros de reparto no han tenido tanta suerte como El indomable Will Hunting (1998). El galés Christian Bale ha dicho a Prensa Escenario que los personajes a los que interpretan Jeff Goldblum y Peter Dinklage para Marvel, el caradura del Gran Maestro y el pequeño gran Eitri los que conocimos en Thor: Ragnarok y Avengers: Infinity War (2018) respectivamente, compartían pantalla con el suyo en sendos momentos de Thor: Love and Thunder. Pero ya no.

Jeff Goldblum y Peter Dinklage, fuera de ‘Thor: Love and Thunder’

El primero de estos tipos, cuyo verdadero nombre es En Dwi Gast, era el gobernante de Sakaar, un planeta artificial que sirve como basurero, en el que organizaba combates al estilo del Coliseo romano y que presenció un encontronazo divertido entre el Dios del Trueno y Hulk. Con la ayuda de Loki, la Rebelión Sakaariana contra su tiranía fue exitosa, por lo que lograron derrocarle. Y acabó compartiendo piso en la Tierra con un amiguete de Thor según Team Darryl (2018).

En cuanto a Eitri, se trata del antiguo rey de los enanos herreros de Nidavellir, y forjó el Mjölnir a petición de Odín y la Rompetormentas para el personaje de Chris Hemsworth después de que Thanos obligara a los suyos a crear el Guantelete del Infinito para él, antes de masacrarlos y permitir que solo el monarca sobreviviese. Y, por lo que cuenta Christian Bale, se habrían enfrentado de alguna forma a Gorr, el Dios Carnicero, principal antagonista de Thor: Love and Thunder.

“Me puse a trabajar con Peter Dinklage. Eso no está en la película final, pero es fantástico”, ha admitido. “Me puse a trabajar con Jeff Goldblum, y él tampoco está en la película final”. Porque “muchas cosas terminan en el suelo de la sala de montaje a pesar de que son cosas hermosas y brillantes”. Una auténtica lástima para ambos artistas y para los seguidores del Universo Cinematográfico de Marvel. Si no es un troleo gordo, deberemos esperar a verles en los extras de las ediciones físicas.