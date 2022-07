Desde los primeros borradores de guion de la tercera temporada de The Boys, el equipo de escritores y Eric Kripke tenía muy claro un punto. El personaje que no moriría. En una temporada que marcó un antes y un después en la historia, se trata de una idea curiosa. Una, que deja claro que The Boys sabe muy bien qué elementos le identifican.

Desde el diseño en los uniformes de los Super hasta el aspecto de The Butcher. Hay puntos en la serie que están destinados a sostener su argumento de una manera u otra. En esta temporada, además, hubo una línea que los involucrados en el proyecto sabían no debían transgredir. El personaje de Queen Maeve (Dominique McElligott) no debía sufrir daño alguno. O al menos, se debía conservar su vida. ¿El motivo? Su significado — o participación — a mediano plazo. También demostrar que a pesar de su oscuridad, The Boys puede brindar conclusiones felices — o lo más cercano a eso — a las historias de sus personajes.

La revelación, a la luz del argumento que recién finalizó, deja claro que el programa tiene una visión muy clara hacia dónde explorar sus principales ideas. En especial, ahora que The Boys se atrevió a cruzar diversas líneas que transforman por completo su argumento. No sólo desde la visión del programa acerca de su propia identidad. A la vez, la condición de su argumento como una combinación entre sátira, drama y algo más oscuro que apenas comienza a desarrollarse.

El mundo corrompido de The Boys

La última temporada de The Boys sorprendió por varias cosas a la vez. Por un lado, aumentó la dosis de crueldad, salvaje sentido del humor y violencia a su ya poderosa premisa. Al otro extremo, fue la temporada de los experimentos, del Herogasm y de la muerte de un personaje principal. También, de nuevos planteamientos sobre la fama, la celebridad, el reconocimiento y la influencia política. Todo entre penes en llamas, asesinatos aparatosos y un más que complicado acento en la paternidad, el dilema de la identidad y los miedos colectivos.

Para el showrunner Eric Kripke, fue el momento ideal para probar los límites del show. En específico, con la vista puesta en una cuarta temporada. Para el creador, el hecho que la serie haya tomado un camino distinto al cómic a partir del séptimo capítulo, le brinda una libertad inédita. Una que además garantiza que los capítulos todavía sin filmar exploren nuevos espacios y temas en la serie. No obstante, algo parece claro. Tanto Kripke como su equipo tienen un conjunto de reglas básicas que evitan transgredir la unidad temática de la serie. Y una de ellas, es el personaje de Maeve, convertido en un símbolo de las diversas transformaciones que han sufrido el equipo de superhéroes.

Una heroína, un poder, una mirada al futuro

Como se recordará, en el último capítulo de temporada, Maeve se enfrentó a Soldier Boy en medio de una especie de sacrificio heroico. Para entonces, el personaje había perdido un ojo, lo que hizo temer por su vida. Pero el argumento, permitió que la heroína pudiera demostrar que todo lo que la rodea, es algo más que un giro narrativo conveniente. Además, dejó claro el peso e importancia de lo que simboliza Maeve en el sentido más amplio de los Super como fuera imparable. Lo ocurrido para el cierre de temporada, además, pone de relieve que sea lo que sea que ocurra con la heroína, será de interés.

Por supuesto, se trata de una idea compleja que la serie no desechará pronto. Después un largo y complicado arco de redención, Maeve decidió sacrificar sus poderes para detener al superhéroe originario. Eso podría brindar contexto al hecho conciso de su supervivencia como frontera de ciertos planteamientos en The Boys.

Para Kripke, Maeve merecía “un buen final”, o al menos lo que podría suponerse, era una conclusión narrativa que honrara su profundidad moral. Según contó el showrunner a Collider, la heroína es la demostración que a pesar del tono oscuro de la serie, puede haber “oportunidad para la esperanza”. Pero además, la mesa de escritores de The Boys decidieron evitar un habitual cliché en producciones con personajes de la comunidad LGTBI. Algo que consideraron de enorme interés para la forma en que el show subvierte las ideas comunes sobre argumentos de su naturaleza.

“Desde el principio, nunca íbamos a matarla. Siempre íbamos a darle un final feliz. Somos muy conscientes de la tendencia irritante de matar personajes queer, y estamos decididos a no hacerlo. Entonces, se convirtió en: Bueno, ¿podemos explorar eso de una manera meta y jugar un poco con las expectativas de la audiencia?; ¿Presentar ese gran momento de sacrificio que sucede demasiadas veces?”. El resultado fue un final — aparente — para la historia de Reina Maeve, que asegura su felicidad. Al menos de momento.

Y fueron felices… hasta la cuarta temporada

Según Kripke, su esperanza es que los fanáticos todavía tengan interés sobre el personaje, a pesar de su aparente final en la historia. “Tengo tanto miedo de que muchos de los espectadores se enojen mucho por lo que hicimos. (Que creyeran) que Reina Maeve estaba muerta. No dejaba de pensar ¡Sigue viendo otros siete minutos, seis minutos! Queríamos decir: en realidad, obtendrá todo lo que quería y se merece. Es decir, no quiere ser una superheroína. Solo quiere vivir una vida tranquila con Elena”.

Por supuesto, la decisión de Maeve de entrar en la clandestinidad para vivir una vida anónima, no es solo un final feliz. También tiene relación con los cambios mayores que la serie atravesó en su serie. Con Annie January (Erin Moriarty) ahora como parte de The Boys es evidente que hay un punto de interés en ver cambios drásticos en los personajes.

“Es correcto narrativamente que [Maeve] salga del escenario por la izquierda porque era demasiado poderosa. También, porque resolvió muchos de los problemas de Starlight por ella. Para que Starlight realmente florezca y se convierta en el personaje poderoso que es, necesita apartarse de sus protectores. Así que es correcto por todas esas razones. Pero, más allá de eso, yo estaba realmente, desde el principio, comprometido a darle un final feliz” explicó Kripke.

¿Volveremos a ver a Maeve de alguna manera? Todavía no está claro qué ocurrirá en la cuarta temporada de The Boys. Pero algo está claro, nada es tan sencillo como parece en una trama que juega con el bien y el mal con tanta facilidad.