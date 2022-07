El buen hacer que caracterizó durante años a OnePlus –cofundada por Carl Pei, que ahora dirige Nothing–, sumado a las impresiones que causó la compañía con su primer producto –los Nothing Ear (1)– y al hype que ellos mismos han sabido generar, ha hecho que el Nothing Phone (1) sea, sin duda, uno de los teléfonos más esperados del año.

He de reconocer que es curioso ver ese efecto alrededor de un producto que no es de alta gama, que son los que suelen traer las tecnologías más disruptivas consigo y, por consiguiente, generar el mayor interés. Pero eso no quiere decir que no merezca esos focos, porque este Nothing Phone (1), en varios sentidos, trata de hacer las cosas distintas al resto.

En su momento critiqué el rumbo que estaba tomando la industria de la telefonía, con muchos productos prácticamente idénticos tanto en prestaciones como en diseño. Salvo casos concretos –sobre todo en las gamas más altas–, la mayoría de los productos que llegan al mercado no tienen alma ni gracia. El foco está principalmente en ofrecer los mejores componentes por el menor precio posible. Y, al final, todos acaban convergiendo a un mismo punto.

Este Nothing Phone (1), por suerte, se sale de ese camino. Y lo hace con cosas como su diseño, que es claramente inequívoco, diferente y propio. Su trasera es inconfundible incluso ante un vistazo rápido. Y, además de ser atractiva, es clave para una marca de nueva creación como Nothing, que necesita llamar la atención todo lo posible.

Esa parte trasera, por cierto, no es simplemente un cristal que permite ver la circuitería. En realidad, no se ve ningún chip. Todos los componentes están cubiertos con placas cuidadosamente diseñadas, que dan ese aspecto único al Nothing Phone (1). Y, si miras en detalle, te das cuenta de que todo ha sido confeccionado con mimo: las texturas de las placas, los tornillos que fijan las piezas, la ausencia de pegamento visible… Todo tiene una armonía para nada simple de lograr.

Esto, en realidad, no es una sorpresa, pues los Nothing Ear (1) también lo reflejaron. Eran transparentes, pero de una forma elegante y cuidada. Una labor mucho más compleja que, simplemente, poner un cristal y que se vea todo el interior.

En la mano, además, el Nothing Phone (1) se siente bastante bien construido, además de ser liviano pese a sus dimensiones. Es uno de esos productos que te gusta tener en la mano incluso cuando no estás usándolo solo por la sensación que transmite.

Nothing, no obstante, no se ha quedado ahí. También ha implementado en el Nothing Phone (1) una serie de LEDs que se iluminan para alertar sobre notificaciones, el estado de carga de la batería o, incluso, para actuar como luz de contorno al hacer una fotografía. Cuando se ilumina, practicidad al margen, es bastante llamativo. Y, como decía, ese es uno de los objetivos que tiene este teléfono: ser reconocible y llamar la atención.

Los detalles de buen diseño se ven también en otras cosas. Ejemplo: los marcos que rodean la pantalla son simétricos a la par que delgados. Esto es algo que ni siquiera los móviles con Android de alta gama ofrecen. Y que Nothing, en un producto de esta categoría, sí lo haya cuidado, es una muestra más de que este teléfono busca hacer las cosas diferentes. Es el típico detalle que la mayoría de las marcas no cuidan pero que, si eres perfeccionista, vas a apreciar enormemente.

Lo mismo se podría decir del tacto de los botones –cuyas dimensiones y posición, por cierto, recuerdan al iPhone 13– y, también, del software. Nothing OS es una muestra inequívoca de coherencia. Es simple, homogéneo en sus interfaces, carente de bloatware y, los pocos añadidos que ha incorporado la marca, son útiles. Con esta filosofía, me recuerda un poco al Moto X original o a los primeros años de OnePlus.

Características del Nothing Phone (1)

Características Nothing Phone (1) Procesador Snapdragon 778G+ Memoria RAM 8 o 12 GB LPDDR5 Almacenamiento 128 o 256 GB UFS 3.1 Pantalla OLED flexible de 6,55 pulgadas, Full HD+, 402 ppp, HDR10+, 10 bits, 1200 nits de brillo máximo, 120 Hz, tasa de respuesta de 240 Hz y cristal Gorillas Glass. Cámara principal Sensor IMX766 de 50 megapixeles, objetivo de apertura f/1,88, sensor de 1/1,56 pulgadas, distancia focal de 24 mm y OIS Cámara secundaria Sensor Samsung JN1 de 50 megapixeles, objetivo de apertura f/2,2, campo de visión de 114 grados, modo macro hasta 4 centímetros y sensor de 1/2,76 pulgadas. Cámara frontal Sensor IMX471 de 16 megapixeles, sensor de 1/3,1 pulgadas y objetivo de apertura f/2,45 Grabación de vídeo 4K a 30 FPS, modo noche a 1080 y 30 FPS, OIS y EIS, cámara lenta hasta 120 FPS y HDR en vídeo hasta 30 FPS. Resistencia al agua IP53 Biometría Desbloqueo facial simple (2D) y lector de huellas dactilares bajo la pantalla Batería 4.500 mAh Carga rápida Sí, hasta 33 W mediante USB PD Carga inalámbrica Sí, hasta 15 W Carga inversa Sí, hasta 5 W Conectividad Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6, 5G (SA, NSA), NFC, GPS, GLONASS, BDS, Galileo, QZSS y USB-C

El Nothing Phone (1) se desmarca con su sensatez

Más allá del diseño, que es una de las estrellas de este teléfono, el Nothing Phone (1) es un teléfono de gama media. No obstante, trata de desmarcarse con un enfoque que, en mi opinión, es más sensato. En lugar de centrar sus esfuerzos en ofrecer el procesador más potente por el menor precio posible –como hacen la mayoría–, Nothing ha intentado armar un paquete más equilibrado.

Concretamente, ha dado un paso atrás en lo que a procesador se refiere –monta uno de la serie 7 en lugar de uno de la serie 8, como sí hace el Poco F4 GT, que está en la misma ventana de precio–, pero pone más énfasis en otros aspectos que, en mi opinión, tienen más impacto en la experiencia de uso y que, a menudo, otros fabricantes no cuidan tanto.

Por ejemplo: tiene una pantalla OLED de 120 Hz que promete alcanzar los 1200 nits de brillo en situaciones concretas, tiene un sensor fotográfico principal IMX766 de Sony, cuenta con carga inalámbrica e inversa, tiene un sensor de huellas dactilares bajo la pantalla y, como mencioné previamente, tiene un diseño claramente diferencial.

Otra muestra de esa sensatez es que solo tiene dos cámaras en la parte posterior. Nada de cámaras macro de escasa resolución o similares cuya única finalidad es prolongar la lista de especificaciones con fines marketinianos –porque la calidad de las mismas, por lo general, es mala–. La marca ha preferido montar solo aquellas con sentido real: una principal y un gran angular con capacidad de actuar como macro. Y, además, con sensores que tienen potencial.

En lo que a autonomía se refiere, el Nothing Phone (1) tiene 4.500 mAh, carga inalámbrica –algo que no abunda en su segmento de precios– y carga rápida. La carga rápida tiene una cara negativa y otra positiva. La negativa es que solo llega a 33 W. La positiva es que es un estándar; es decir, ninguna tecnología propietaria que requiera de adaptadores concretos de la marca. Cualquier enchufe USB-C compatible con el estándar PD puede darle esos 33 W.

¿Cuándo saldrá a la venta y qué precio tendrá?

El Nothing Phone (1) saldrá a la venta el 21 de julio. En España, además de en la página de la compañía, se podrá comprar en Amazon, El Corte Inglés, FNAC, MásMóvil, PCComponentes y WOW Concept. Los precios son los siguientes: