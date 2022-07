Hoy en día muchas personas llevan un ritmo de vida que les complica mucho ciertas tareas esenciales para su salud. Por falta de tiempo cometemos errores como tirar de comida rápida o no hacer todo el ejercicio que deberíamos. No obstante, se pueden buscar soluciones. En lo referente a la alimentación, cada vez existen más opciones de comida envasada saludable. Y, en cuanto al ejercicio, siempre se puede optar por hacerlo en fin de semana. Podríamos pensar que no es suficiente; pero, según un estudio reciente, sí que lo es.

Eso sí, no vale con un par de sesiones de media hora de ejercicio. La clave está en concentrar en el fin de semana todo el tiempo de actividad física recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) o, lo que es lo mismo, entre 75 y 150 minutos de ejercicio intenso o de 150 a 300 minutos de ejercicio moderado.

Cabe destacar que alguien que no haya hecho ejercicio nunca no debería pasar de golpe a estas rutinas tan intensas. Lo ideal sería ir poco a poco. Al fin y al cabo, poco ejercicio es mejor que ninguno. Sin embargo, una vez que se vaya teniendo la forma física adecuada, se podrían hacer estos intensivos de fin de semana. De este modo, según el estudio publicado por científicos de la Universidad de São Paulo, sería suficiente para mantenerse saludable. Si lo que se buscan son beneficios a nivel físico, como aumentar la masa muscular o adelgazar, habría que consultar específicamente con un experto en actividad física.

¿Qué son los guerreros de fin de semana?

Se conoce como guerreros de fin de semana a aquellas personas que concentran todo su ejercicio físico en el fin de semana. Ciertamente es complicado, ya que requiere hacer rutinas bastante largas e intensas.

Estudios anteriores ya han analizado los beneficios que aporta realizar deporte de este modo. Por ejemplo, en 2017 se publicó uno en el que se concluía que dos sesiones de ejercicio son suficientes para reducir la probabilidad de muerte por todas las causas, incluyendo cáncer y enfermedades cardiovasculares. No obstante, en estos estudios no se comparaba a los guerreros de fin de semana con aquellas personas que distribuyen el ejercicio en rutinas cortas a lo largo de más días.

Eso precisamente es lo que han hecho en este nuevo estudio que se acaba de publicar en JAMA Internal Medicine. Y lo cierto es que apenas han encontrado diferencias.

Lo importante es llegar a unos mínimos de ejercicio físico

En este nuevo estudio se analizaron los datos de 350.978 adultos, recogidos en la Encuesta Nacional de Entrevistas de Salud de los Estados Unidos entre 1997 y 2013. Además, la información se comparó con otras cifras procedentes del Índice Nacional de Defunciones, hasta el 31 de diciembre de 2015.

Todos los participantes se dividieron en dos grupos, según si eran activos o inactivos físicamente. Se incluyeron como activos quienes realizaban al menos 150 minutos de ejercicio físico moderado o 75 de ejercicio intenso a la semana. Además, dentro de este grupo se separaron en dos nuevos grupos, según si eran guerreros de fin de semana o si distribuían la actividad en más días.

Cabe destacar que el hecho de que fuesen datos autoinformados por los propios participantes podría conllevar sesgos. No obstante, la muestra es tan grande que se considera suficiente para obtener conclusiones bastante sólidas.

Y las conclusiones son que apenas hubo diferencias en las tasas de mortalidad entre los guerreros de fin de semana y quienes hicieron ejercicio durante más días. Está claro que ambos tuvieron un gran beneficio en comparación con los más sedentarios. Pero al comparar entre ellos apenas había distinción entre grupos.

La única distinción fue que, en comparación con las personas inactivas, los cocientes de riesgo instantáneo de mortalidad fueron de 0,92 para los guerreros de fin de semana y 0,85 para los que hacían ejercicio toda la semana. Una diferencia mínima que se reduce a la nada si miramos las cifras de mortalidad por causa específica.

Cabe destacar que cuando hablamos de ejercicio se hace referencia tanto al aeróbico como al de fuerza. De hecho, recientemente se demostró que este último es también muy eficaz para prevenir enfermedades como las citadas anteriormente. Por eso, lo que recomienda la OMS es una combinación de ambos tipos de ejercicio. Es algo que los guerreros de fin de semana también deben tener en cuenta. Son rutinas de lo más intensas, pero parece ser que igual de eficaces.