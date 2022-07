No, BYD no ha vendido más coches eléctricos que Tesla durante la primera mitad de 2023, a pesar de lo que muchos medios de comunicación están publicando hoy. Todos a partir de un artículo publicado en el Financial Times, uno de los medios económicos más influyentes del mundo, con un atractivo titular.

"El consorcio chino BYD, invertido por Warren Buffett, supera a Tesla en ventas de eléctricos globales", reza el titular. Y aunque China es un mercado inmenso, donde la transición a la movilidad eléctrica se está acelerando considerablemente, la compañía —de lejos— no vende tantos vehículos eléctricos como la americana.

El informe con resultados de ventas durante la primera mitad de 2022 asegura que han vendido 641.350 vehículos electrificados. Énfasis en "electrificados", El número representa tanto coches 100% eléctricos, como híbridos enchufables. Es decir, vehículos que tienen motores de combustión (diésel o gasolina) y una —normalmente pequeña— batería con capacidad de recarga de la red. De ahí su nombre.

De esos 641.350, 323.519 son vehículos 100% eléctricos. Vamos, como los que vende Tesla. Por mucho que llamemos "coche eléctrico" a un híbrido enchufable, no lo es. Y argumentarlo en un artículo es maquillar las cifras para darle sentido a un titular que causará mucha atención. Lo cual, de hecho, sucedió. El artículo del Financial Times ha sido citado hasta el cansancio a lo largo de hoy.

La extraña aclaración en el texto del artículo del FT que desmonta el propio título del artículo.

Sí, esos 323.519 coches 100% eléctricos vendidos durante los seis primeros meses de 2022 es una cifra espectacular, con un crecimiento astronómico con respecto a sus cifras de 2021. Pero, de lejos, son inferiores a la venta de coches de Tesla a lo largo de este año.

La empresa dirigida por Elon Musk vendió un total de 564.743 unidades a lo largo de la primera mitad de 2022. 310.048 corresponden al primer trimestre y 254.695 corresponden al segundo. Todos 100% eléctricos, ya que Tesla no fabrica otro tipo de vehículos. Es decir, un poco más del 74% en comparación a BYD.

Las cifras de Tesla son especialmente sorprendentes si tomamos en consideración el parón de fabricación de coches que sufrieron en la Gigafactory de Shanghai. El gobierno chino tomó la decisión de imponer nuevamente medidas de confinamiento en la región por el incremento en los contagios de COVID-19. Esto afectó a los de Fremont y a muchas otras instalaciones que operan desde allí.

La realidad es que será difícil alcanzar a Tesla, de momento

La realidad es que va a ser difícil alcanzar a Tesla, de momento. Al final, la compañía tiene más de cinco años de ventaja, puesto que desde el primer Model S que salió de la línea de ensamblaje en 2012, siempre han hecho vehículos eléctricos.

En cambio, la mayoría de las automotrices han esperado a 2019 y 2020 para realmente acelerar sus procesos de electrificación de modelos y empezar esfuerzos para dejar atrás los motores de combustión. Esto incluye a BYD que, aunque es de los mayores fabricantes de baterías del mundo, siguen produciendo coches híbridos enchufables, que funcionan con gasolina o diésel.

La previsión de venta de coches de Tesla para 2022 se sitúa en "más de un millón de vehículos". Probablemente se acerquen a los 1,4 millones al acabar el periodo. Mientras tanto, BYD calcula que entregarán unos 600.000 coches a lo largo del año.

Con fabricantes tradicionales la situación es similar. Mientras Tesla, durante el primer trimestre de 2022, vendió un poco más de 310 mil unidades, el grupo Volkswagen —que incluye a Audi, Porsche, Seat, etc.— llegó a 100 mil unidades.

No deberíamos dudar que en un futuro algún fabricante alcanzará y superará en unidades vendidas por año a Tesla. Sea BYD o cualquier otra automotriz. Pero, al menos a corto plazo, parece difícil adelantarles.