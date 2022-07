Llevamos meses escuchando rumores sobre una versión robusta del próximo Apple Watch Series 8. Una edición que, en principio, estaría destinada para aquellos usuarios que realizan deportes más extremos, como escalada, etc. y que contaría no solo con un diseño más resistente, sino también con una pantalla de mayor tamaño respecto a los otros dos modelos que la compañía también podría anunciar este año, según reveló Mark Gurman hace unas semanas. No obstante, el nombre de esta versión, así como su precio, siguen siendo una incógnita. Al menos, hasta ahora.

El citado periodista de Bloomberg ha mencionado en su boletín semanal que este modelo podría llamarse Apple Watch Pro, y que probablemente reemplace a la versión 'Edition' que la compañía comercializa actualmente. Las variantes 'Pro' en los productos de Apple, recordemos, están destinadas principalmente a usuarios profesionales, dado a que las especificaciones suelen ser más avanzadas. En este caso, el Apple Watch Pro podría estar enfocado a deportistas profesionales o, reiteramos, a usuarios que realizan deportes extremos o considerablemente más intensos.

Gurman, además, cree que la inclusión de algunas especificaciones considerablemente diferentes al resto de modelos que la compañía podría anunciar, como una pantalla de mayor tamaño o una caja de metal, también podría resultar como atractivo para aquellos usuarios no profesionales que simplemente buscan un reloj más premium. Su precio, eso sí, será considerablemente mayor respecto al de las otras versiones.

El Apple Watch Pro podría llegar a costar unos 1.000 dólares

Según el periodista, el precio del Apple Watch Pro se situaría entorno a los 900 y 999 dólares. Un coste considerablemente elevado teniendo en cuenta que el resto de versiones se situarían entorno a los 500 euros. Su precio, sin embargo, coincide con el de las versiones Edition. Estas, recordemos, son aquellas variantes que incluyen una caja de titanio y una correa de piel, y se sitúan sobre los 900 euros. Por tanto, tiene sentido que la compañía decida reemplazar esta versión por la 'Pro'.

En cualquier caso, no debemos olvidar que Apple también podría anunciar otras dos versiones del Apple Watch Series 8. Una edición SE, con especificaciones más actualizadas respecto al primer modelo y un precio más económico, y una versión estándar —disponible en diferentes variantes— que podría llegar con un nuevo aspecto y nuevos sensores, como un medidor de temperatura corporal.