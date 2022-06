El Summer Game Fest 2022 toma el lugar que dejó vacío el E3 de Los Ángeles y, de la mano de Geoff Keighley, reúne a las principales compañías de la industria de los videojuegos para presentarnos las novedades que vienen camino.

Aunque gran parte de los anuncios del Summer Game Fest 2022 están centrados en títulos que ya fueron anunciados previamente, no está de más conocer detalles adicionales de propuesta como The Last of Us: Part I y Call of duty: Modern Warfare 2, por mencionar solo un par de propuestas que subirán al escenario.

Así pues, en esta publicación recopilamos las principales novedades del Summer Game Fest 2022. Considera que la publicación se actualizará conforme las compañías presenten sus juegos.

Guile muestra sus movimientos en Street Fighter 6

El primer tráiler de Street Fighter 6 vio la luz durante el pasado State of Play de PlayStation, pero es hasta ahora que podemos ver un avance totalmente dedicado a un luchador. Se trata de Guile, un habitual en el rooster de personajes de la franquicia. Si no surge ningún retraso en el camino, el juego de Capcom estará disponible a lo largo de 2023.

Primer gameplay de The Callisto Protocol

The Callisto Protocol, desarrollado por los creadores originales de Dead Space, presume sus primeras secuencias con gameplay. El juego luce espectacular, tanto visualmente como en sus mecánicas jugables. Claramente, el estudio toma cierta inspiración de la franquicia de EA, pero también propone cosas nuevas para distanciarse de Isaac Clark. Llega el próximo 2 de diciembre.

Primer gameplay de Call of Duty: Modern Warfare 2

Después de presentarse por todo lo alto con un frenético tráiler, Call of Duty: Modern Warfare 2 ahora nos muestra su primer avance con jugabilidad. En concreto, el juego te traslada hasta el Golfo de México, donde la Task Force 141 tiene como objetivo encontrar y asegurar una bomba. La misión, de nombre "Dark Water", hace honor a su nombre con un nivel donde predomina la oscuridad. Sin embargo, la unidad británica de fuerzas especiales tiene el equipamiento y las habilidades necesarias para afrontar el reto. Modern Warfare 2 estará disponible el 28 de octubre de 2022.

Stormgate

No, no estamos ante una nueva entrega de Starcraft. Sin embargo, Stormgate, que aprovechó el Summer Game Fest 2022 para presentarse por primera vez, tiene entre sus responsables a personas que trabajaron en la mítica franquicia de Blizzard. Estamos ante un RTS (juego de estrategia en tiempo real), aunque de momento no sabemos más detalles al respecto.

Publicación en constante desarrollo...