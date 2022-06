Top-Gun: Maverick es un éxito indiscutible de taquilla. La película es todo un récord para Tom Cruise y también para el cine. El título ha desbancado a Doctor Strange en el Multiverso de la Locura y a cualquier película de Misión Imposible. Ahora, parece que podría ser censurada en uno de los mercados más grandes: China. Algo por lo que ya han pasado el propio Strange y, unos meses antes, Spider-Man: No Way Home.

La película, que aún no tiene fecha de estreno en el mercado asiático, atraviesa un momento complicado. China no acepta una de las escenas de Top-Gun: Maverick. Una que, de hecho, ya fue editada en los tráilers anteriores de la película en 2019. El Maverick de Tom Cruise luce su tradicional chaqueta de aviador con los parches a su espalda. Uno de esos parches es, concretamente, la bandera de Taiwán. Para la China continental esto es, simplemente, una afrenta personal al no reconocerlo como un país independiente. Desde hace años intentan que esté bajo su jurisdicción en un conflicto que ha ido escalando peldaños año tras año.

Pero para el Tom Cruise de Top-Gun: Maverick esto es algo personal, al menos para el personaje. Los parches de Japón y Taiwán representan los servicios que hizo su padre en su servicio para el ejército. Y esto, es un problema. Son dos de las 3 T que China tiene en su lista negra. Si una película muestra algo sobre Taiwán, el Tíbet y la plaza de Tianamen, lo más probable es que termine en el cajón de las películas sin permiso de emisión.

Un cambio en las políticas de China que afecta directamente a Top-Gun: Maverick

Es un cambio considerable en lo que a cultura del cine respecta. Desde hace muchos años, el mercado chino ha sido de especial importancia para las cifras de Hollywood. Con un descenso medio de los ingresos por producción el el mundo occidental, un éxito en China era sinónimo de triunfo en taquilla. También como amplificador del famoso American Way of Life. Sin embargo, las tensiones entre China y Estados Unidos en política y economía, también se han trasladado al mundo del cine. La supremacía cultural viene de la mano de las pantallas y Top-Gun: Maverick es lo más patriótico del cine en este momento.

La apertura del mercado chino a Hollywood no pasa por su mejor momento y, además, esta empezando a imponer su criterio. ¿Significa que China odia Top-Gun: Maverick? Lo más seguro es que no, pero sí que acusan el sentido patriótico de la película. Tanto la trama como el propio Tom Cruise son iconos de modelo puramente estadounidense que China lleva tiempo intentando eliminar en sus fronteras.

¿Censurará China toda la película de Top-Gun: Maverick? O, por el contrario, permitirá su emisión con la edición de las imágenes en las que se ve la bandera de Taiwán.