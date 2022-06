Top-Gun: Maverick, película que, sin duda es mejor que la original, sigue arrasando en taquilla y acumulando récords de asistencia al cine. Parece que Tom Cruise sigue siendo uno de los principales imanes del séptimo arte, al menos desde un punto de vista comercial. Durante el segundo fin de semana tras su estreno, cerró el puente del Memorial Day en Estados Unidos alcanzando los 156 millones de dólares, y 300 millones de dólares a nivel global.

Con un total 456 millones de dólares en el bolsillo, el segundo fin de semana de Top-Gun: Maverick supera al primer fin de semana de estreno de cualquier otra película de Tom Cruise. Incluyendo todas las entregas de Misión Imposible. El mérito no es del todo propio, uno de los elementos que contribuyen a este nivel de recaudación es la ausencia de otros estrenos de blockbusters de verano. Dicho eso, ha roto varios récords de taquilla.

Es una situación que cambiará en breve con el estreno de Jurassic World: Dominion, que probablemente rompa la tendencia que ha tenido hasta ahora Top-Gun: Maverick. El futuro éxito en taquilla ya se ha adelantado en algunos países donde ya se puede ver la película, incluyendo Brasil.

El éxito de 'Top-Gun: Maverick' cementa la postura de Tom Cruise sobre el estreno en plataformas de streaming

Tom Cruise se ha opuesto terminantemente al estreno de sus películas en plataformas de streaming. Ha preferido retrasar la salida de sus producciones por tres años antes de que eso suceda. No olvidemos, esta película originalmente se estrenaría en 2019. El éxito en taquilla de Top-Gun: Maverick simplemente confirma que a veces es mejor esperar y que, al menos en este tema concreto, el actor tiene razón.

Durante la presentación de la secuela en el Festival de Cannes, Tom Cruise explicó por qué tomó la decisión, tras la pandemia por la COVID-19 y el retraso de sus producciones.

"Míranos a todos juntos, hablamos diferentes idiomas, tenemos diferentes culturas, pero somos capaces de juntarnos alrededor de una experiencia compartida. El cine es mi amor, mi pasión. Siempre voy a ver las películas cuando se estrenan. Me pongo una gorra y me siento con el resto del público en el cine". Y es verdad, Tom Cruise tiene la costumbre de ir al estreno de muchísimas películas en cines comerciales, a veces lo reconocen y a veces no.

Top-Gun: Maverick es dirigida por John Kasinski con un guión de Jim Cash, Christopher McQuarrie. Protagonizada por Top Cruise, Milles Teller, Jennifer Connelly, John Hamm, Glen Powell, Lewis Pullman, Charles Parnell y Bashir Salahuddin. No te pierdas nuestra crítica.