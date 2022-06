Vanya Hargreeves siempre fue uno de los personajes más complejos y conmovedores de The Umbrella Academy de Netflix. Ha pasado de atravesar diversos cambios mayores y transformarse a ser el miembro más fuerte de la familia de superhéroes. A su vez, era la heroína con más matices y más cercana a lo humano y lo espiritual. Para la tercera temporada de la serie la parte emocional de Vanya es algo todavía más importante al transicionar a Viktor. El mismo proceso por el que ha pasado el actor Elliot Page. Se trata de una visión sustancial que, sin embargo, mantiene la mayor parte de los elementos del personaje.

Según la revista Esquire, se trató de una decisión "natural e inevitable". De hecho, el showrunner Steve Blackman consideró que incluir el proceso real de Elliot Page en la psicología del personaje lo haría más profundo. En un artículo escrito por el guionista trans Thomas Page McBee, la cuestión va más allá de solo reflejar la transición del actor. Vanya siempre fue un personaje dividido entre el dolor, el miedo y la confusión acerca de su identidad.

Brindarle un conflicto que le permitiera unir todas las partes que antes o después le atormentaban no solo era una celebración a la decisión de Page. También es una forma de asumir el peso y la importancia de Vanya como agente transformador en la serie.

En especial cuando Vanya Hargreeves atravesó lo que parecía una analogía singular y dolorosa de los momentos más complicados de Page. El hecho de que tanto el personaje como el actor compartieran el sentimiento de sentirse atrapados dentro de su identidad permitió a los guionistas planear el giro argumental.

Siempre según Esquire, la decisión de Blackman tuvo que atravesar varias fases complicadas. Aun así, siempre tuvo un objetivo concreto: el de celebrar que la libertad de Vanya —ahora Viktor — provenía de su capacidad para aceptarse a sí mismo. En la tercera temporada de la serie, este aspecto se celebra de forma sencilla, emocional y conmovedora.

Un proceso natural que lo cambió todo

En 2020, Elliot Page anunció a través de sus redes sociales que iniciaba su proceso de transición y su nueva identidad de género. Una noticia que provocó de inmediato una oleada de apoyo y cariño para el actor. La declaración le convirtió en el hombre transgénero más visible del mundo del espectáculo. A la vez, generó preguntas sobre qué ocurriría con su personaje en la serie de Netflix que protagonizaba.

Después de todo, en la ficción, Page interpretaba a una mujer lesbiana que en la segunda temporada, atravesaba un durísimo y profundo trayecto de autodescubrimiento. Uno en el que mostró todas las grandes preguntas e inquietudes de un personaje que se definió desde el principio por su dualidad.

La pregunta sobre si Vanya reflejaría también la nueva identidad de género de Page se volvió insistente en medios especializados. La respuesta llegó, casi un año después, cuando las primeras imágenes promocionales de The Umbrella Academy mostraron a Viktor.

Según Page McBee, la decisión se tomó de manera "natural" a pesar de que buena parte de los guiones de la serie estaban completos y que se sostenían en una sólida red de interconexiones. Cambiar un elemento en una historia coral podría también afectar el resto de la trama. La posibilidad supuso que todo el equipo detrás de The Umbrella Academy se puso a trabajar para que la tercera temporada mostrara la transición como un hecho realista y profundo.

Lo lograron a través de la premisa de que Vanya siempre fue consciente y no tuvo dudas acerca de su identidad de género aunque sus hermanos en la ficción o los fans de la serie no tuvieran conocimiento de ello. La premisa no viene de cero: se equipara con el testimonio de hombres y mujeres trans acerca de sus respectivos procesos.

Los guionistas trabajaron con la condición de que la historia de Vanya debía mostrarse como algo mucho más complicado que mostrar solamente a Viktor en pantalla. En realidad, lo que podría mostrarse en el guion era solo la consecuencia del tránsito emocional e intelectual del personaje. Una mirada sensible y profunda acerca de cómo Viktor se percibió a sí mismo durante una gran parte de su historia.

'The Umbrella Academy' es una familia feliz

Elliot Page se ha convertido en un símbolo de la identidad de género. Su participación en la tercera temporada de The Umbrella Academy es, en este contexto, muy significativa. La transición de Viktor es, sin duda, uno de los sucesos de mayor importancia en el mundo del entretenimiento actual. Específicamente porque el personaje, que a su vez refleja a Page, muestra con sensibilidad un tema cuyo debate público no está exento de polémica.

Podríamos preguntarnos qué tan valido es que la ficción muestra el proceso de transición de un actor que interpreta a un personaje que pasa por lo mismo. Durante años, la televisión y ahora el streaming se ha convertido en una forma de lidiar con temas complicados. En 1991, la actriz Katey Sagal, protagonista de la serie Married…with Children, perdió al bebé de siete meses que gestaba. El embarazo había sido incluido dentro de la trama del programa. Una decisión que Sagal agradeció después y que, según sus palabras, le permitió lidiar con el duelo perinatal de manera "más saludable".

De modo que la nueva trama de The Umbrella Academy que celebra la transición de Page es una renovada reflexión sobre la naturaleza humana. En la serie se habla sobre el valor de la identidad y la forma de abrazar generosa toda su amplitud. Viktor, que durante dos temporadas fue menospreciado y convertido en un arma, encuentra en la tercera temporada un punto de equilibrio. Lo mismo podría decirse acerca de Page, que logra una visibilidad sin precedentes para los hombres trans. Un triunfo de enorme importancia que The Umbrella Academy realza con su habitual sentido del humor y su tierna mirada alrededor de la pertenencia.