“¿Estás triste? No estés triste”. Este es, si cabe, uno de los consejos más desafortunados de la historia. Y lo es por dos razones. Por un lado porque si alguien tiene algo serio, como una depresión, no puede elegir estar o no estar triste y ese tipo de consejos no hacen más que empeorar cómo se siente. Por otro lado, porque a veces estar triste es un sentimiento natural y pasajero que tampoco se puede elegir. Sin embargo, nos empeñamos en buscar todo tipo de trucos para evitar o, al menos, camuflar esa situación. Hay de todo, pero uno de los remedios que están más de moda es el consumo de suplementos de triptófano.

A bote pronto parece una buena idea. Este es un aminoácido que actúa como precursor de la serotonina, más conocida como hormona de la felicidad. Básicamente, se podría decir que le estamos dando al organismo los ladrillos para que construya su propio bienestar emocional. Pero no es tan sencillo, ojalá lo fuera.

Hay varios motivos por los que recurrir a los suplementos de triptófano no es buena idea. Para empezar porque puede que estemos intentando acabar con un sentimiento pasajero y normal. En segundo lugar, porque si realmente se trata de una situación a la que debemos buscar solución, tomar este aminoácido podría ser contraproducente. Pero, sobre todo, porque ni siquiera es seguro que funcione.

Un aminoácido esencial

Antes de saber para qué sirven los suplementos de triptófano deberíamos tener claro qué es el triptófano.

Se trata de un aminoácido. Es decir, uno de los 20 tipos diferentes de bloques que se usan para fabricar proteínas. Forma parte del grupo de 9 aminoácidos conocidos como esenciales, que no pueden ser fabricados por el organismo, de modo que debemos adquirirlos de forma exógena. Lo más normal es obtenerlo mediante la dieta, a través de alimentos como los huevos, el pollo, los lácteos, los frutos secos, el plátano o la avena.

El triptófano no puede sintetizarse en el organismo, por lo que debe obtenerse de forma exógena

Son alimentos de consumo bastante común, por lo que normalmente cualquier persona sana tiene un aporte adecuado de triptófano. Este es un punto importante al que volveremos más adelante. ¿Pero para qué sirve exactamente este aminoácido?

Básicamente, además de intervenir en la fabricación de diversas proteínas, también es un precursor de la serotonina. Es decir, se transforma para dar lugar a esta hormona, de modo que, sin él, nunca podríamos llegar a conseguirla.

Por este motivo, los suplementos de triptófano se han estudiado como complemento a los tratamientos contra la depresión. O simplemente como una pequeña ayuda para subir el ánimo en momentos de bajón. Parece sencillo, pero no lo es.

Unsplash

Las lagunas de los suplementos de triptófano

El primer gran problema de los suplementos de triptófano es que la publicidad los vende como algo necesario para cualquier día que nos levantemos un poco aplomados. Sin embargo, esos son sentimientos normales que generalmente no necesitan ningún tipo de ayuda. Más que nada porque posiblemente con la dieta ya estemos surtidos de triptófano.

Pero sí que es cierto que hay personas cuya tristeza forma parte de un cuadro depresivo que se debe tratar. Aquí entran en juego dos vertientes que también se pueden combinar: la psicoterapia o los psicofármacos. Hay bastante dilema con respecto al punto en el que empiezan a ser necesarios estos últimos, ya que cada vez hay más evidencias de que la depresión es algo multifactorial. No se trata simplemente de un desajuste en los niveles de serotonina y, como tal, no se soluciona con algo tan fácil como un recaptador de la misma. Por eso, muchos especialistas consideran que, siendo algo más conductual que químico, se puede solucionar más fácilmente con psicoterapia cognitivo-conductual.

Simplemente porque algún día nos levantemos un poco aplomados no necesitamos tomar nada

Ahora bien, ¿podría ser útil para complementar la terapia una ayudita en forma de suplementos de triptófano? Existen varios estudios en esta línea y la mayoría concluyen que no hay evidencias suficientes. Las revisiones de la literatura científica demuestran que la mayoría de estudios no tienen un diseño ni una metodología adecuados y que los pocos que la tienen no obtienen conclusiones contundentes.

Además, si se plantease complementar la terapia farmacológica en vez de la psicoterapia podríamos estar ante un problema, ya que se podría producir lo que se conoce como síndrome serotoninérgico. Esta es una condición que se da cuando se produce una liberación excesiva de serotonina. Los síntomas pueden ir de leves a muy graves e incluso es posible que se produzca la muerte. Por eso, en caso de estar tomando psicofármacos, nunca se deberían tomar suplementos de triptófano sin consultarlo con un especialista.

Unsplash

¿Entonces en qué quedamos? ¿Sirven o no?

El triptófano no se emplea solo como precursor de la serotonina. También se usa en la obtención de otras sustancias, como la vitamina niacina o la hormona melatonina, que nos ayuda a dormir por las noches.

Por lo tanto, no podemos estar seguros de que ese triptófano extra se va a emplear en construir lo que a nosotros nos interese. Además, una vez en nuestro organismo, debe competir con otros aminoácidos que usan el mismo transportador para comenzar el proceso que va a parar en la síntesis de serotonina.

El triptófano debe competir con otros aminoácidos para unirse a su transportador

En caso de que consiga unirse a ese transportador, necesita también la intervención de la triptófano hidroxilasa, que es la enzima que cataliza el primer paso de la reacción de obtención de serotonina. Es decir, es como una herramienta sin la cual no se puede llevar a cabo el procedimiento. El problema es que esta herramienta se puede inhibir por factores como el estrés o el déficit de ciertas vitaminas. Por lo tanto, si estamos estresados puede que por muchos suplementos de triptófano que tomemos no seamos capaces de conseguir esa ansiada serotonina.

Por todo esto, si nos encontramos tristes o apáticos, antes de acudir a los suplementos de triptófano será mucho más útil recurrir a un especialista, como nuestro médico de cabecera o, más específicamente, un psicólogo o un psiquiatra. Solo ellos podrán ayudarnos a encontrar lo que es mejor para nosotros, pues no está nada claro que entre esas necesidades se encuentre un aporte extra de este aminoácido. Ahora bien, lo que sí es seguro sobre tomar suplementos de triptófano es que nos harán ser un poquito más pobres. Y eso también es un motivo para ponerse triste.