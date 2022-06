Square, la plataforma de pagos digitales liderada por Jack Dorsey, acaba de anunciar su compatibilidad con el Tap to Pay de Apple. Mediante su web oficial, Square ha confirmado que dentro de poco los usuarios de iPhone podrán acceder al Programa de Acceso Anticipado (Early Access Program en inglés). Con esta nueva integración, podrás usar el Tap to Pay de Apple para pagar en la aplicación Square Point of Sale & Payment.

Aquellos usuarios que tengan un negocio pequeño, una pequeña empresa o sean vendedores independientes; podrán aprovechar las bondades de Square y Apple Pay para efectuar pagos de manera mucho más rápida, y de punto a punto. Si eres vendedor, solo necesitarás un iPhone actualizado a la última versión, y la aplicación de Square instalada en tu dispositivo.

Con Tap to Pay en el iPhone, puedo procesar los pagos sin necesidad de contacto de forma rápida, incluso con el servicio de telefonía móvil; y ofrece una experiencia realmente sencilla para que el nuevo personal pueda ponerse en marcha para aceptar pagos en un iPhone". Teddy Rojas, propietario de Kona Ice Vacaville, uno de los primeros participantes en el Programa de Acceso Temprano de Square.

Por supuesto, esta función sigue todavía en desarrollo. Según el anuncio oficial, el acceso anticipado de la misma estará disponible a partir de este mismo verano. No obstante, no será hasta más adelante en 2022 que veamos su lanzamiento oficial para todos los negocios que usen Square.

La compañía comenta que, con esta función, esperan que los vendedores que usen su plataforma pueden "ganar más flexibilidad". Así, podrán desbloquear nuevas experiencias de comercio y asegurarse de que nunca pierdan una venta.

Se sabe, además, que no todos podrán acceder al acceso anticipado de la función. Para registrarte, tienes que entrar a la web oficial habilitada por la compañía. Sin embargo, no es seguro que seas aceptado, y es que Square comenta que "el espacio es limitado".

Más sobre Tap to Pay de Apple

A principios de este año, los de Cupertino anunciaron el lanzamiento de Tap to Pay, una nueva propuesta para el sistema Apple Pay. Con esta característica, los usuarios ahora pueden hacer pagos de iPhone a iPhone; eliminando la necesidad de contar con un punto de venta compatible con Apple Pay.

En primer lugar, Tap to Pay debutará en Estados Unidos, siendo compatible en primera instancia con Shopify y Stripe. Ahora, Square también se ha subido al barco. Al existir un SDK, los comercios podrán integrar la función de Tap to Pay en sus aplicaciones, sin necesidad de usar hardware adicional.

De momento, sabemos que para usar Tap to Pay necesitarás un iPhone XS o modelo superior. Además, también una aplicación que ya tenga implementada la característica. Estos son los requisitos para los vendedores, mientras que los compradores solo necesitarán acercar su móvil compatible con Apple Pay al iPhone de la tienda, y completar el proceso de pago.