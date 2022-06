La marca madre de PlayStation ha presentado oficialmente INZONE, una nueva marca de dispositivos gaming para PC con los que Sony trata de profundizar aún más en este segmento en auge desde hace varios años.

El lanzamiento de esta familia de dispositivos casa con otros movimientos que la compañía realizó en el pasado, como el lanzamiento de versiones para PC de algunos de los videojuegos exclusivos de PlayStation más populares.

Los dispositivos de la serie INZONE, no obstante, no solo funcionan con PC. Todos ellos se pueden utilizar sin problemas con las consolas de Sony. No obstante, el foco de esta nueva marca, aunque exista esa compatibilidad, está en los usuarios que habitualmente ejecutan sus videojuegos preferidos desde un PC.

Monitores INZONE M3 y M9

El primer integrante de la serie INZONE es el monitor gaming INZONE M9, que lidera el catálogo de la compañía en lo que a calidad de imagen se refiere. Este tiene resolución 4K, soporta el espacio DCI-P3 hasta en un 95%, es compatible con G-Sync, tiene tecnología FALD para incrementar significativamente el contraste, la tasa de refresco máxima es de 144 Hz, el panel es IPS, soporta DisplayHDR600 y una latencia de apenas 1 ms GtG. En la parte posterior, además, cuenta con numerosos puertos, como por ejemplo dos HDMI 2.1, un DisplayPort y un puerto USB-C compatible con PD (por lo que puede cargar otros dispositivos). También tiene dos altavoces integrados de 2W.

Este monitor, además, llega acompañado de una variante más económica, bautizada como INZONE M3. Este producto de Sony tiene una menor resolución (Full HD), es compatible con DisplayHDR400 y prescinde de la tecnología FALD. Simultáneamente, tiene una tasa de refresco superior (hasta 240 Hz) y mantiene la latencia en 1 ms GtG. En cuanto a conectividad, ofrece los mismos puertos que el M9.

Ambos monitores, además, cuentan con un sistema que permite convertirlos en hubs de periféricos. De esta forma, podemos conectar el teclado o el ratón directamente al monitor y este redireccionar la señal al dispositivo que esté activo en ese momento (en caso de tener dos ordenadores conectados simultáneamente al monitor).

Tanto el INZONE M3 como el INZONE M9, además, cuentan con una serie de funciones de software que prometen, por ejemplo, mejorar las zonas oscuras para poder ver mejor los elementos de un videojuegos ubicados en las sombras. En caso de conectarse con una PlayStation 5, la consola adaptará los contenidos HDR específicamente para este monitor, logrando una experiencia mejorada, según la marca.

Auriculares INZONE H3, H7 y H9

Por otra parte, Sony ha presentado tres auriculares para gaming, bautizados como INZONE H3, INZONE H7 e INZONE H9. Todos ellos, por fuera, recuerdan a los WH-1000XM5 que la compañía presentó hace escasas semanas. No obstante, el foco del producto es diferente, pese a dichas similitudes externas.

El INZONE H9 es el modelo más avanzado de los tres. Es completamente inalámbrico, las almohadillas están hechas de piel sintética, cuentan con cancelación de ruido activa, tienen una autonomía de hasta 32 horas y cuentan con unos LEDs que se iluminan cuando están en funcionamiento.

El INZONE H7 es bastante similar al H9, pero prescinde de la cancelación de ruido activa y de los LEDs, cambia las almohadillas de piel por unas de nylon e incrementa la autonomía hasta las 40 horas. El INZONE H3, por último, son unos auriculares de gama de entrada que, a diferencia de los anteriores, funcionan por cable.

Todos los auriculares INZONE cuentan con un micrófono dedicado de alta calidad. También son compatibles con la tecnología de audio 360 desarrollada por Sony para videojuegos, la cual, según la compañía, permite determinar con precisión la ubicación de los enemigos, pues no solo permiten percibir la dirección del sonido, sino también la distancia desde la que se está produciendo. Para este audio 360, eso sí, la compañía ha desarrollado una aplicación complementaria que permite ajustar su funcionamiento.

Estos productos, aunque están enfocados en PC, también son compatibles con PlayStation y las tecnologías de audio envolvente que trajo consigo esta consola.

¿Qué precios tienen los nuevos productos de Sony?