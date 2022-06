Obi-Wan Kenobi llegó a su fin durante la presente semana después de un épico episodio que dejó muy contentos a los fans de Star Wars. Aunque la serie está lejos de ser lo mejor que hayamos visto en el universo creado por George Lucas, este capítulo tiene escenas que quedarán grabadas en la memoria de millones de seguidores. Así pues, tras el desenlace, muchos se preguntan si habrá segunda temporada.

Si bien Disney no se ha pronunciado al respecto, los protagonistas de Obi-Wan Kenobi ya lo hicieron. En una entrevista con British GQ, Ewan McGregor (Obi-Wan Kenobi) y Hayden Christensen (Anakin Skywalker/Darth Vader) expresaron su deseo de retomar sus papeles en una nueva temporada. "Realmente espero que hagamos otra. Si pudiera hacer una de vez en cuando, estaría feliz por ello", declaró McGregor. Ojo, porque no es la primera vez que muestra interés en continuar la historia de su personaje.

Christensen, por su parte, igualmente se mostró dispuesto a participar en una segunda temporada. Además, dijo que si bien Obi-Wan Kenobi se pensó desde el principio como una serie limitada de seis episodios, todavía queda mucho por contar de ambos personajes. Ciertamente, existe un largo periodo de tiempo entre los hechos de Obi-Wan Kenobi y los de Star Wars: Episodio V - El Imperio contraataca, por lo que hay un sin fin de narrativas que pueden explorar como ya han hecho los cómics y novelas.

"Bueno, definitivamente fue concebida como una historia independiente. Pero me encantaría continuar con este personaje. ¿Sabes? Creo que ciertamente hay más por explorar y estaría muy contento de poder hacerlo", expresó Christensen. El susodicho culminó su intervención diciendo que, de existir una segunda temporada de Obi-Wan Kenobi, está abierto a continuar con su papel.

McGregor también comentó cómo fue volver a trabajar con Christensen después de tanto tiempo. Y es que la última vez que se vieron las caras en una producción de Star Wars fue en La venganza de los Sith (2005). Más allá de la convivencia, dijo que ver de nuevo a Darth Vader fue aterrador. "Tuve una sacudida de miedo que me hizo volver a tener seis años. Nunca había experimentado eso antes. Casi me cago en los pantalones."

Por supuesto, seguramente tanto McGregor como Christensen ya saben si la temporada 2 será una realidad, pero no tienen permitido hablar de eso. Sería absurdo que Disney y Lucasfilm solo los aprovechase en seis episodios para luego despedirse de ellos.

Muchos esperaban que Lucasfilm confirmara la segunda temporada de Obi-Wan Kenobi durante la Star Wars Celebration 2022, pero no sucedió. Después, los fans tenían la esperanza de ver algún mensaje importante tras los créditos del sexto episodio, y no pasó nada. ¿Es esto una mala noticia de cara al futuro de la serie? No del todo. Es probable que Disney esté esperando un nuevo evento importante para anunciarla. ¿Cuándo? Las miradas apuntan a la próxima edición de la D23 Expo, la cual se celebrará del 9 al 11 de septiembre del año en curso.

Eso sí, es casi un hecho que Ahsoka igualmente contará con la participación de Hayden Christensen. Recordemos que Anakin Skywalker fue maestro de Ahsoka Tano previo a su conversión hacia el Lado Oscuro de la Fuerza.