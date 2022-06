Si estás viendo las mismas historias de Instagram continuamente, no te preocupes. No es culpa tuya y no vives en un bucle constante. Es un fallo reportado por la red social que lleva repitiéndose desde hace unos días. Desde este lunes, varios usuarios han apuntado que las stories dentro de la aplicación volvían una y otra vez a la primera publicada, como si nunca hubieses visto ninguna de ellas y te obligase a ver siempre desde el principio. Un fallo molesto que hacía que nunca pudieses llegar al final de las mismas y que el contenido se repitiese de forma constante. Uno que se soluciona actualizando la aplicación a la última versión, presumiblemente, ya sin errores.

Instagram, según declaraciones a The Verge, era consciente de este hecho. Motivo por el que llevan unos días intentando arreglar la situación; muy molesta para muchos usuarios altamente activos en la plataforma. Para los influencers, por ejemplo, con cientos de stories al día era una completa pesadilla –o al menos para sus seguidores–. Durante 24 horas, todo el contenido era exactamente el mismo a ojos del mundo.

No ha sido hasta hoy cuando Meta, matriz de las red social, ha dado una solución al fallo. Ha venido de la mano de una actualización de Instagram. De esta manera, insta a los usuarios a pasar a la versión de 239.2 en iOS o 239.0.0.14.111 en Android. Ambas públicas y disponibles en sus respectivas plataformas. Junto a la descripción, un apunta de que esta nueva versión viene con "arreglos de bugs y mejoras de rendimiento". No hay más detalles, pero todo apunta a que esta nueva versión por fin ha solucionado la molesta repetición de stories.

Un fallo de la versión de Instagram o no de sus servidores

Este fallo ha sido diferente y no hay datos de a cuántos usuarios ha afectado; de hecho, todo apunta a que solo ha sido algunos de iOS, pero no necesariamente a todos. A diferencia de otras ocasiones en las que Instagram o Facebook han registrado caídas o errores puntuales, la solución al problema suele ser invisible. Desde los servidores de la compañía solía quedar zanjado el asunto. En esta ocasión, parece ser que era la propia aplicación la que estaba viciada. La caída mundial del servicio de hace unas semanas, cuando la aplicación no cargaba o simplemente no dejaba iniciar sesión, es el ejemplo perfecto

¿Cómo saber si has actualizado a la versión correcta? Normalmente, suelen hacerse de forma automática. Pero si no, se puede comprobar. Para iOS tendrás que ir a Configuración > General > Almacenamiento > Instagram. En el caso de Android deberás a entrar en Ajustes > Apps > Instagram y comprobar, al final de la página, la última versión registrada.