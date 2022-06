Es común ver a fabricantes de dispositivos realizar colaboraciones con grandes marcas, compañías o asociaciones, con el fin de promocionar sus productos o llegar a más usuarios. Samsung, por ejemplo, tiende a anunciar ediciones especiales de sus smartphones y otros gadgets de los Juegos Olímpicos o, incluso, de BTS, la popular banda K-Pop. La nueva colaboración de la firma surcoreana, sin embargo, da un paso más allá. Samsung se ha asociado junto a Starbucks para lanzar una serie de dispositivos con un diseño inspirado en la famosa cadena de cafeterías, en los que se incluyen fundas para sus actuales smartphones e, incluso, unos Samsung Galaxy Buds 2 con un estuche con forma de taza de café.

La nueva colaboración entre Samsung y Starbucks está compuesta por una serie de fundas compatibles con el Galaxy S22 (y todas sus variantes) y el Samsung Galaxy Z Flip; dos de los smartphones más importantes de la compañía. Las carcasas tienen un diseño inspirado en los colores de la cafetería, con esos tonos verdes y el clásico logotipo en el centro. Algunas de las fundas cuentan con texturas o, incluso, incluyen una especie de diseño que imita el recibo de la tienda.

Lo más curioso, sin embargo, son los nuevos diseños para los Galaxy Buds 2. Samsung, en concreto, ha anunciado dos ediciones para esta colaboración. La primera consta de un estuche clásico que hereda los tonos verdes y el logotipo de la cadena de cafeterías.La segunda edición, en cambio, es un estuche con forma de taza de Starbucks repleta de café. De hecho, en la zona superior se puede apreciar lo que parece la espuma del café con un dibujo con forma de hoja. Teniendo en cuenta que una de las características clave de estos auriculares es su compacto estuche, tiene poco sentido anunciar uno mucho más aparatoso. Pero he de reconocer que no me importaría tener unos.

Los auriculares de Samsung y Starbucks son, en realidad, unos Galaxy Buds 2

Exceptuando el diseño del estuche, los Galaxy Buds 2 que Samsung ha lanzado en colaboración con Starbucks son exactamente idénticos a la edición tradicional que la compañía anunció el pasado mes de agosto. Estos auriculares destacan por su compacto diseño y su cancelación de ruido activa. Cuentan, además, con sonido firmado por AKG y una función llamada Auto Switch, la cual permite el cambio de sonido entre dispositivos de forma automática. Es decir, sin necesidad de acceder a la configuración de bluetooth cada vez que, por ejemplo, tenemos los Buds conectados al móvil y queremos ver un vídeo en la tablet.

Los Samsung Galaxy Buds 2, además, tienen una batería de hasta 5 horas de reproducción con una sola carga. Por otro lado, pueden alcanzar las 20 horas de reproducción con el estuche de carga.

Lamentablemente para algunos, los Samsung Galaxy Buds 2 con el estuche en forma de taza de Starbucks, solo está disponible en Korea. No obstante, es fácil convertir tus actuales auriculares inalámbricos en un dispositivo como el que ha anunciado la compañía surcoreana. Solo necesitas adquirir una funda con un diseño similar en portales como Aliexpress o Ebay.