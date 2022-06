La tercera temporada de The Boys de Amazon Prime se hizo esperar. En medio del parón de la pandemia y también un considerable tiempo de filmación, a los nuevos capítulos les llevó casi dos años llegar al streaming. Pero la espera solo ha dejado claro que los chicos malos del mundo de los superhéroes regresan con mayor fuerza y más descaro que en todas las oportunidades anteriores. También con un universo más amplio, complicado y enrevesado de lo que hasta ahora mostró el programa.

Desde personajes nuevos, subtramas extrañas y el anuncio de varios spin off. La serie regresa con toda la potencia que la hizo famosa pero en especial, muy consciente de la importancia en el imaginario pop. Esta vez, es evidente que The Boys se atreverá a dar un paso en direcciones por completo nuevas. También en nuevas conclusiones sobre el bien y el mal contemporáneo. Todo eso, entre chorros de sangre derramada, decapitaciones, orgías y muertes extravagantes.

¿Qué podemos esperar de la nueva temporada de The Boys? Desde nuevas historias de contexto, personajes salidos directamente de las páginas del cómic y un recorrido por su mitología. Los nuevos episodios serán una nueva mirada a una de las series más desconcertantes del mundo del streaming. Tanto si eres fan como si comienzas a serlo, te dejamos tres puntos claves a tener en cuenta.

La pandilla de revoltosos y matones se hace más grande

Como ya debes haber escuchado, Jensen Ackles interpretará al héroe llamado Soldier Boy. Se trata de la versión retorcida, peligrosa y brutal del Capitán América en el universo del programa. Y como el héroe de Marvel, también comenzó su recorrido por el mundo superheróico después de la Segunda Guerra Mundial. Según la producción del programa, su relevancia e importancia, le convirtieron en “la primera súper celebridad y un pilar de la cultura estadounidense durante décadas”.

Laurie Holden también se unirá al elenco como Crimson Countess. Ya ha podido verse una fotografía del nuevo personaje, vestido por complejo en rojo, incluyendo su cabello. The Boys también dará la bienvenida al Blue Hawk de Nick Wechsler. Siempre según la ingeniosa campaña de promoción de The Boys, es el superhéroe que nadie quiere necesitar. “Él está aquí para proteger y servir, te guste o no”reza el eslogan del personaje.

Por otro lado, Katia Winter a Little Nina, jefa de la mafia rusa. En los cómics es una cómplice de Vought que usa el peligroso Compound-V para asesinar como parte de sus “pruebas de campo”. La estrella de Dexter Sean Patrick Flanery de Dexter interpretará Gunpowder, mientras que Miles Gaston Villanueva será Supersonic. Obviamente, se trata de la versión retorcida y pendenciera de Flash. Ambos personajes son novedades exclusivas del programa que no aparecen en el cómic.

El resto del elenco de regulares regresará a sus papeles en The Boys. Antony Starr de nuevo será Homelander, a pesar de sus recientes problemas legales. También vuelven Jessie T Usher como A-Train, Karen Fukuhara como Kimiko), Nate Mitchell en la piel de Black Noir. Para alegría de los fanáticos, Jack Quaid volverá a encarnar a Hughie Campbell,Erin Moriarty a la Super Annie/Starlight. Por otro lado, Chace Crawford será otra vez The Deep, Dominique McElligott Queen Maeve y Claudia Doumit (Victoria Neuman. Y sin duda, los rostros más conocidos del programa estarán en la tercera temporada. Karl Urban volverá a ponerse en la piel de Billy Butcher, Giancarlo Esposito en la Stan Edgar y Tomer Kapon interpretará de nuevo a Frenchie.

¿Qué contará la tercera temporada de The Boys?

Por ahora, el nombre del primer capítulo deja claro que todo se volverá más complicado — aún más — en The Boys. Venganza abre una temporada en la que parece que las referencias directas al cómic aumentarán. También, a un grupo que en el universo de la historia original, incluyó al nuevo personaje Soldier Boy y a la difunta Stormfront.

Eso parece sugerir que habrá una amplia exploración tanto del personaje interpretado por Ackles como el que encarnó Aya Cash. Eso implica, por supuesto, el pasado de los Super y todo lo que les rodea. Lo cual claro, vincula también sus relaciones, influencia y papel dentro de las empresas Vought. Se trata de una historia de contexto que puede permitir comprender la forma en que se estructura los héroes del universo de la serie en el tiempo. A la vez, de entender su evolución hasta comprender en que se convirtieron con el transcurrir de las décadas.

También habrá mucho sobre el personaje de Victoria Neuman, congresista y punto fuerte de la temporada

Otro detalle de interés reside en que el grupo de renegados liderados por Butcher no estará oculto en lo nuevo de The Boys. Pero los Super, no corren ningún riesgo a pesar de eso. Por ahora, todo parece indicar que Homelander está a buen resguardo en la Vought Tower. Sin embargo, tuvo un final complicado, así que no te sorprendas si el plan de chantaje de la reina Maeve fracasa en algún momento de la tercera temporada. De este último se espera sea más violento, sangriento y temible de lo que fue en las temporadas anteriores.

También habrá mucho sobre el personaje de Victoria Neuman, congresista y punto fuerte de la temporada. La forma en que lidia con su secreta capacidad y la forma en que Butcher podría reaccionar al descubrirla, serán punto de interés en la serie. Este último, además, puede cumplir el arco de villano trágico convertido en encarnación de la crueldad, tal como lo es en el cómic de Garth Ennis. ¿Podría ocurrir que Butcher se convierta en uno de los monstruos que combate?

¿Habrá un spin off de The Boys basado en los eventos de la tercera temporada?

Durante los meses de filmación, se comentó sobre un spin off basado en algunos sucesos de la temporada tres estaría en producción. Algo que corroboró The Hollywood Reporter. Por ahora, la serie animada The Boys: Diabolical, hizo las veces de contexto y preparación para la nueva temporada.

No obstante, se habla que la serie venidera, narrará todo lo que acontece en la única universidad de Estados Unidos para jóvenes superhéroes. Una especie de sala de pruebas para sus monstruosas — y nunca mejor utilizado el término — ambiciones a futuro.