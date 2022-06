El precio de la luz no hace más que subir, hasta el punto de obligar a los ciudadanos a tomar medidas drásticas. Las lavadoras se ponen siguiendo horarios estrictos, el horno solo para lo justito y el aire acondicionado se deja apagado hasta que aparece en el salón Frodo Bolsón buscando un lugar para arrojar el anillo único. Quizás sea un poco exagerado; pero, dejando a un lado las ironías, es cierto que nuestras vidas han cambiado para adaptarse a esta subida de precios. Pero no solo en España, también en otros muchos países. En Reino Unido, por ejemplo, ha habido un incremento del 54% desde abril. Y esto ha dado lugar a todo tipo de consecuencias, incluyendo algunas tan peculiares como el abandono masivo de reptiles.

De hecho, según declaraciones de la Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA) vertidas en Zenger News, sus técnicos suelen recibir llamadas para la recogida de animales exóticos abandonados por sus dueños cuando ya no pueden satisfacer sus necesidades. Los reptiles necesitan condiciones de temperatura e iluminación muy concretas, por lo que sus dueños experimentan un gran aumento en sus facturas de electricidad. La subida del precio de la luz ha llevado a que este incremento sea aún más drástico, por lo que algunos ya han empezado a abandonar a sus mascotas.

Posiblemente la especie que más sufra por ello sea el dragón barbudo (Pogona vitticeps). Estos reptiles son muy delicados y necesitan unas condiciones muy concretas, que muchos ingleses ya no están dispuestos a pagar. Por eso, ya son muchos los ejemplares que han sido hallados en carreteras o jardines.

Cuidado con las mascotas exóticas

Cuando nos comprometemos a tener una mascota debemos hacer varias consideraciones previas. La primera es recordar que no es un juguete y que cuenta con unas necesidades importantes. Si no podemos o no estamos dispuestos a satisfacerlas, tener mascota no es una buena idea.

Esto es aplicable a cualquier animal. Ninguno debe vivir sin cuidados, ni ser abandonado. Pero, además, en el caso de las mascotas exóticas, como los reptiles, el abandono puede convertirse en un problema ambiental. Y es que muchos de ellos son especies invasoras, que pueden dañar los ecosistemas o desplazar a otras especies autóctonas.

Algunos reptiles pueden convertirse en especies invasoras si se abandonan

Por eso, en España hay un gran control con respecto a la venta y adopción de mascotas exóticas. Ante todo, está terminantemente prohibida la posesión de aquellas consideradas como especies invasoras. Pero, aun así, hay muchos reptiles que sí pueden tenerse de forma legal. Y también tienen unas necesidades de luz, temperatura o humedad para las que son necesarios unos gastos eléctricos que pueden ser inabarcables con la subida del precio de la luz.

Es por esto que, si bien esta noticia sobre los dragones barbudos viene de Reino Unido, también debe ser un toque de atención para quienes viven en otros países afectados por esta situación energética. Incluido el nuestro,

Así puede afectar la subida del precio de la luz

Según cálculos realizados por la empresa de venta de reptiles inglesa Snakes ‘n Adders, con la subida del precio de la luz en Reino Unido mantener un dragón barbudo cuesta el equivalente a unos 170 euros al año.

Para algunos propietarios de estos reptiles este precio se ha hecho inabarcable, de ahí que ya se hayan documentado numerosos casos de abandonos. Por eso, desde la RSPCA insisten en que, en caso de no querer o poder mantenerlos, será mucho mejor que los lleven a una protectora de animales o una tienda especializada. Nunca deben abandonarse en la calle.

Porque lo que está claro es que ellos no tienen ninguna culpa de la subida del precio de la luz. Son una víctima más. Una de tantas.