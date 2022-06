LG no sólo es fuerte en el mundo de los televisores. De hecho parece tener clara su estrategia en el mundo de los portátiles destinados a los trabajadores que, por la nueva situación que vivimos, se ven obligados a trabajar desde diferentes lugares. Por ello, su nueva gama de portátiles LG gram para el año 2022 destacan por una pantalla con una resolución máxima de 2.560 x 1.600 y pesos que parten de los 999 gramos en su modelo más pequeño.

En concreto, la nueva gama LG gram 2022 está compuesta por cuatro portátiles y dos equipos convertibles. En cuanto a portátiles, los tamaños van desde las 14 a las 17 pulgadas mientras que los dos en uno se comercializan en dos, de 14 y 16 pulgadas. Entre los aspectos comunes a todos ellos está la incorporación de un procesador Intel Core de 12ª Generación y la utilización de discos de almacenamiento SSD NVMe Gen4. La RAM también ha mejorado con respecto a modelos anteriores y ahora tiene una LPDDR5 que, según la compañía, puede mejorar el rendimiento hasta en un 22%. A nivel de sistema operativo, todos vienen con Microsoft Windows 11.

Muy ligeros y con una gran calidad de pantalla

En los dos modelos de portátiles LG gram de mayor tamaño, el de 16 y 17 pulgadas, la calidad de imagen viene respaldada por un panel IPS 2.560 x 1.600 WQXGA con un formato 16:10. Además, los IPS de los nuevos LG gram son anti-destellos, reduciendo reflejos no deseados y mejorando la visualización incluso en entornos con mucha luz.

Los nuevos portátiles de LG también han sido desarrollados teniendo en cuenta las nuevas tecnologías de lectura de gestos y rasgos faciales. Con la vista podremos mover una ventana de un lado a otro o pixelar el contenido de nuestra pantalla si detecta que no estamos mirando, para evitar que el contenido sea observado por otras personas. Por último, también indica cuando hay una persona detrás de nosotros mirando nuestra pantalla.

En cuanto al peso, la nueva gama LG gram para este 2022 sigue fiel a lo visto en modelos anteriores, un peso muy reducido incluso en el modelo de 17 pulgadas. En concreto, parte de 999 gramos en el modelo de 14 pulgadas y llega a los 1,350 kilos en el modelo de 17.

La autonomía es otro de los aspectos más importantes de estos nuevos equipos. Según la propia LG, se asegura más de 18 horas con una sola carga.

LG +view, el monitor portátil

Para todas aquellas personas, cada vez son más, que necesitan una segunda pantalla, un monitor fijo conectado no es factible si tienen que moverse de un lado a otro. Por eso el nuevo LG+view es una opción más que interesante como monitor portátil. Lo hemos podido coger en la mano y es súper ligero, aunque claro, eso hace que requiera otros aspectos menos cómodos como una conexión a través de cable USB C y que no sea una pantalla táctil.

Con un tamaño de 16” puede colocarse al lado de un portátil con una orientación horizontal o vertical modificable con la aplicación OnScreen Control. Tiene un panel IPS 2560 x 1600 que es capaz de reproducir el 99% DCI-P3 ofreciendo una experiencia inmersiva con la mejor calidad de imagen.

En cuanto a precios, LG no ha sido demasiado concreto y sólo sabemos que los portátiles parten de los 1.119 euros mientras que el monitor tiene un precio muy interesante de 349 euros.