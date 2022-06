A quién no le gusta llevar algo con su marca favorita. Puede ser una pegatina o una chapa, una camiseta o una mochila. O directamente sus productos más emblemáticos. Pero los hay que se especializan en coleccionar todo lo que lleve esa marca tan preciada. El merchandising ha logrado dar un valor añadido a cualquier marca. Además de vender sus productos y servicios, pueden darse a conocer con camisetas, bolsas, sudaderas y otros objetos. Solo tienes que imprimir tu marca en ellos. El caso más reciente es el de Microsoft y su nevera Xbox. Pero Google también vivió su momento de originalidad con sus neveras de Google.

Lo de Microsoft y su nevera Xbox empezó como un meme. Una broma que se descontroló y que acabó por convertirse en un producto real de merchandising. Si eres fan de Xbox, es muy probable que quieras hacerte con una mini nevera o mini refrigerador de Xbox, una réplica de la Xbox Series X en la que enfriar tus refrescos y bebidas. Pequeña pero con un diseño muy logrado que combina el negro y verde que identifican la marca Xbox. Algo de lo que se habló durante los últimos meses de 2021 y que, en la práctica, no dejaba de ser una campaña publicitaria de Xbox. Involuntaria. Pero publicidad.

Pero si hablamos de neveras y gigantes de internet, Microsoft no es la única en relacionarse con los electrodomésticos caseros. Cuando Google alardeaba en sus primeros años de vida de su lema “Don’t be evil” (No seas malvado), tuvo alguna que otra idea original como toda startup que se precie. Y entre estas ideas, llamaban la atención las neveras de Google, mini neveras o mini frigoríficos que solamente recibían, a modo de obsequio, los mejores clientes de AdWords, el servicio de publicidad que convirtió a Google en el gigante que es hoy.

A la venta en eBay

Si buscas en portales de segunda mano algo así como “Google refrigerator” o “Google Cooler” encontrarás mini neveras, de aproximadamente 20 litros de capacidad, de color blanco, y que llaman la atención porque llevan impreso el logotipo de Google en su puerta. En concreto, Google AdWords y el lema Cooler Thinking. Un juego de palabras de cool que, en inglés, significa tanto frío o fresco como genial o buenísimo.

La particularidad de estas neveras de Google es que son de segunda mano y no se pueden comprar nuevas. Ni siquiera cuando se fabricaron, allá por 2006. Eran un regalo que formaba parte de la campaña de Google AdWords Cooler Thinking. Una serie limitada de mini neveras que se enviaban a los mejores clientes de Google AdWords. Aquellos que habían logrado un millón de PPC (Pay Per Click).

No por nada, lo que en 1996 se llamó Google AdWords y que hoy se conoce como Google Ads, fue la mejor idea que tuvieron en Google para rentabilizar su buscador. Y los productos que vendrían en adelante. Introducir anuncios en función de las palabras que buscan los usuarios. Esto convirtió a Google en un gigante de la publicidad. Y todavía sigue siéndolo. En 2021, más de 80% de las ventas de Alphabet (la matriz que engloba Google) eran por publicidad. Publicidad que vemos en Google, en YouTube y en otros muchos de los productos y servicios que millones de personas utilizan gratuitamente en sus dispositivos. Para hacernos una idea. En los últimos tres meses de 2021, de los 76.000 millones de beneficios, 61.000 eran publicidad. Servicios de pago como Google Cloud “sólo” representaron 5.541 millones.

Así, pues, si eres fan de Google y quieres coleccionar todo de este gigante de internet, no puede faltarte una mini nevera exclusiva. Como dije antes, en ella caben 20 litros de contenido. En concreto, 18 botellas y latas de refrescos. Sus dimensiones son, en pulgadas, 18x15x12. Aproximadamente 46x38x31 centímetros. Al ser un obsequio que se hacía a clientes estadounidenses, la clavija del enchufe es la clásica de Estados Unidos.

Una fuente inagotable de ingresos

Como hemos hablado en varias ocasiones, Google nace como trabajo de final de carrera. Los fundadores de la compañía, que empezó lanzando un buscador automatizado, Sergey Brin y. Lawrence Page, se conocieron en la Universidad de Stanford. Allí surgió el algoritmo que hacía al buscador Google tan especial y allí se puso en marcha el primer servidor que alojaba Google. Con la ayuda de otras personas que hoy son prácticamente anónimas.

El caso es que lo que conocemos como Google, la empresa, nace en 1998. Dos años más tarde, el buscador empieza a mostrar publicidad discreta en forma de palabras pagadas, Google AdWords. Y como comenté antes, gracias a esta publicidad y al rápido crecimiento en usuarios del propio buscador, Google experimenta un crecimiento enorme. Ya en 2001 comprarán una empresa para crear Google Grupos. En 2002 lanzarán Google Noticias. Y en 2003 comprarán Blogger. Ese mismo año lanzarán el buscador especializado Google Libros. De ahí a decenas y decenas de servicios y productos online, aplicaciones de escritorio y, más adelante, aplicaciones móviles.

Pero ese crecimiento es gracias a las enormes cantidades de dinero que entran en Google a través de Adwords. Si en 2001, ingresaron “solamente” 70 millones de dólares, en 2003 ya alcanzan los 1.420 millones de dólares. En 2011, 36.530 millones. Y para 2021, la cifra llegó a 209.490 millones de dólares. En Statista tenéis las cifras completas, año a año. Además de otros datos interesantes, como que en el mercado mundial de búsquedas, Google es responsable del 85% de búsquedas desde escritorio. La competencia debe conformarse con el 15% restante.

Regalos para los mejores clientes

Una noticia de 2006 nos pone sobre la pista. Al parecer, en las navidades de 2005, el departamento de publicidad de Google envió regalos navideños a los usuarios premium de AdWords. Esa información corría en varios foros de la época. Los regalos, empaquetados en una pequeña caja blanca con puntos de colores, eran de lo más variado: una bolsa de mano, un mini ratón de ordenador con cable enrollable, un cargador USB para el ratón también con cable enrollable, un hub para cuatro puertos USB, una luz LED USB, un pendrive de 128 MB (era la cantidad estándar de la época, estamos en 2005) y unos auriculares con cable retráctil.

Y por si ese kit navideño fuera poco, en 2006 hubo más regalos para los mejores clientes de Google AdWords. Las mini neveras de Google, las que hemos mencionado en este artículo. Una manera de fidelizar y de mostrarse amables ante el público mientras se hacían poco a poco con el favor del público gracias al buscador y otros servicios gratuitos. Además, se trataba de regalos exclusivos. Incluso si nos remontamos a 2004, hay quien recibió como regalo navideño un aparato de radio FM/AM que incorporaba iluminación LED para crear ambientes variados.

Lo bueno si es breve...

El envío de mini neveras de Google se produjo en 2006 y 2007 con un modelo que imita los refrigeradores clásicos de líneas curvas y un tirador metálico. Eso sí, por ahí circulan otros diseños posteriores, como la mini nevera con forma de huevo que se envió a partir de 2008. También a clientes premium de Google AdWords. Literalmente, una mini nevera con forma de huevo que parecía más una nave espacial que un frigorífico. Minimalista y con la impresión Google y “Cooler thinking…” del modelo original.

Al parecer, en 2009, los regalos se acabaron. Adiós a los kits navideños, a las radios con luces y a las neveras de Google. En su lugar, clientes de AdWords recibieron tarjetas virtuales que donaban dinero a entidades y proyectos de caridad. Un cambio de estrategia de la que desconocemos la razón. Eso sí, de un tiempo hasta ahora, Google ha seguido regalando toda suerte de objetos, gadgets y merchandising a colaboradores, influencers y demás agraciados. Pero eso da para otro artículo.

Como curiosidad, si te interesa coleccionar objetos con la marca Google, puedes adquirir algunos de ellos en la tienda oficial de merchandising de Google. Incluye toda clase de objetos, en especial ropa: bolsas, carteras, sudaderas, camisetas, calcetines… También hay tazas, pegatinas, lápices, bolígrafos y libretas, tanto de Google como de otras marcas asociadas como YouTube o Android. Incluso hay una tartera de bambú para la comida, gafas de sol y un paraguas. Eso sí, no encontrarás las ya obsoletas pero apreciadas neveras de Google.