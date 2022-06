Lightyear es un ingenioso juego de metanarrativa. Tanto como para que su premisa se base en narrar un punto específico de la franquicia de Toy Story. Podríamos decir que se trata de una película que recrea una ficción llena de referencias. ¿Parece muy complicado? No lo es tanto como parece. Según contó su director, Angus MacLane, durante la promoción, Lightyear representa el mundo de Toy Story como algo más que una historia de juguetes. De hecho, el argumento explora el mundo de Andy y, por supuesto, también lo contextualiza. Más allá de eso, le brinda una profundidad inédita al universo Pixar por la presencia de símbolos e historias satelitales.

MacLane comentó también que imaginaba que la película, como la favorita de Andy en Toy Story, el centro de algo más grande. "Hay muchas conexiones visuales realmente específicas. Cosas que están destinadas a ser muy sutiles en el intento de ubicarlo en ese tipo de universo", reveló a Den of Geek. Según el director, Buzz no sólo era ya el héroe de una generación, sino que había extendido su ámbito de influencia a vídeos y una serie animada.

Con semejante idea a cuestas, Lightyear es una especie de reflejo de franquicias reales como Star Wars y Star Trek. Tanto como para que buena parte de la sustancia que sostiene su mundo esté basado en referencias Algunas muy visibles y elocuentes. Otras más sutiles. Entre todas forman un legado enorme e importante acerca de todo lo que la ciencia ficción representa. A pesar de los malos resultados en taquilla y de la polémica por enseñar en la película un beso entre dos personajes del mismo sexo, Lightyear logra marcar la diferencia por sus claras referencias a clásicos que nunca olvidarmeos.

¿Cuales son las principales referencias en Lightyear?

Esta película homenaje es un recorrido a un tipo de cine emocional, fantástico e inolvidable que dejó huellas en toda una generación. También una considerable celebración para el cine entendiéndolo como un espectáculo. Todo eso se mezcla con un corazón enorme, una percepción poderosa sobre el bien, el sentido del propósito y el heroísmo. De una curiosa versión sobre una de las franquicias más queridas de Pixar a un intrincado juego de referencias, Lightyear es mucho más de lo que parece.

¿Y cuáles son los principales easter eggs del film? Te dejamos una lista de todo el recorrido por la fantasía que Lightyear lleva a cabo con humor, ingenio y un formidable espíritu de la aventura.

El guiño a un clásico espacial

La frase "¡Hasta el infinito y más allá!" es un elemento ya clásico de la cultura pop. Pero en la película Lightyear toma un nuevo cariz, al ser el símbolo de amistad entre Buzz y la Comandante Hawthorne. A la vez, permite al personaje establecer vínculos y conexiones con quienes le rodean. Y hace algo más: referenciar a una de las películas más conocidas de la ciencia ficción contemporánea.

El gesto de rozar los dedos índices al pronunciar la frase, remite inmediatamente al gesto entre Elliott y E.T, en el film E.T, el Extraterrestre. En el clásico de 1982, el jovencísimo héroe y el alienígena al que protege se comunican a través de la seña. De hecho, el director admitió el homenaje a la revista Den of Geek. Además, agregó que también es una forma de celebrar a su propia familia. Según contó, es un saludo que comparte con su hija pequeña.

Hasta 'Star Wars' y más allá

Si eres un fanático de Star Wars seguramente lo notaste de inmediato. Cuando la nave de Buzz Lightyear alcanza la hipervelocidad, el paisaje galáctico se hace idéntico al de la Space Opera más querida del cine. La referencia al espectro de rayos de luz blanca no es la única que rinde homenaje a la obra de George Lucas. Asimismo, las armas utilizadas por los Space Rangers son muy parecidas al diseño del clásico del sable de luz de los jedi en Star Wars. De hecho, en varias escenas, Buzz las utiliza como método de defensa y ataque.

Mucho más específico aún, la nave de Buzz Lightyear es muy parecida al X-Wing de Luke Skywalker, así como el uniforme color naranja que lleva el héroe. A medida que avanza la trama, las referencias se hacen más amplias. El paisaje pantanoso al que regresa Buzz después de su última viaje en órbita es idéntico a Dagobah, planeta en el que se ocultaba Yoda.

Además, la proyección de la comandante Hawthorne que realiza Sox igual a la que hace de Leia el droide R2D2. Incluso el aspecto de Zurg es muy semejante al de Darth Vader. Y ya en Toy Story había chistes sobre la posibilidad que fuera el padre de Buzz. Un juego de palabras que se repite de nuevo en Lightyear.

El homenaje detrás de los gatitos

¿El útil, servicial y en ocasiones peligroso gatito de soporte emocional Sox te recordó a un gato inolvidable de la ciencia ficción? Estás en lo cierto: es una referencia inmediata a Jonesy, el gato de Ellen Ripley en Alien de Ridley Scott.

La nave de Zurg - con diseños curvos y siniestros - es muy parecida a la imaginada por el equipo de producción de Alien de Ridley Scott. Además, hay una referencia a la clásica escena en la que Scott monta una grúa antropomórfica en una de las escenas finales de la película. En otra de las escenas, Buzz atraviesa el largo vestíbulo de una base abandonada, desde cuyo techo penden capullos, idénticos a huevos de gestación de Alien.

Causalidad o no, la clásica película de terror y ciencia ficción es la favorita del director de Lightyear.

Otra referencia a Sox podría ser Spot, el gato de Star Trek: The Next Generation, que en la ficción permite al androide Data volverse más sensible. Algo que también hace Sox con el hosco, decidido y en ocasiones irritante Buzz.

A través del tiempo y en todos los tiempos

Por supuesto, la referencia más evidente de la película es al clásico contemporáneo de la ciencia ficción, Interstellar. Ligthyear muestra los fenómenos asociados con la teoría de la relatividad de Einstein de la misma manera que la película de Christopher Nolan. De hecho, también utiliza la vejez para mostrar el paso del tiempo acelerado. También los posibles efectos de una dilatación del tiempo provocados por atravesar un agujero de gusano.

Y como el personaje Cooper de Matthew McConaughey, Buzz recibe un vídeo con dolorosas noticias en una de las escenas más conmovedoras de la producción. De hecho, lo que muestra el video es muy parecido a una de las secuencias finales de la película de Nolan.

'2001: una odisea del espacio': un referente inevitable

I.V.A.N, la voz automatizada y piloto automático de la nave de Buzz, es una referencia benigna a HAL de 2001: Una odisea en el Espacio. De hecho, el clásico de Kubrick de 1968 también es el origen del brillo estroboscópico en el momento en que Buzz alcanza finalmente la hipervelocidad estable.

La caminata espacial de Lizzie y la inquietante sensación de espacio profundo a su alrededor también tiene su origen en la visión de Kubrick. Mucho más cuando el personaje expresa su temor al espacio profundo y a la soledad. Esta es una idea recurrente en la ciencia ficción firmada por el director.