Preocuparse por guardar la coherencia en una saga tan larga y con la participación de tantos directores distintos como el Universo Cinematográfico de Marvel no es una tarea especialmente fácil. Y el productor ejecutivo Kevin Feige ha realizado hasta ahora un trabajo muy decente en este sentido. Sobre todo, teniendo en cuenta que, durante la Fase 4 se ha involucrado a cineastas con cierto estilo propio, desde Cate Shortland y Chloé Zhao hasta el mismísimo Sam Raimi.

Porque ha habido cambios y ganas de arriesgarse. “El logo de Marvel Studios no promete un grupo concreto de personajes y un tono exacto particular. Promete un espíritu y un estilo y una onda y una emoción, espero”, asegura a The Direct. “Y es el momento perfecto para ir desde Caballero Luna hasta Ms. Marvel, específicamente porque son tan únicos y tan diferentes con Doctor Strange en el multiverso de la locura y Thor: Love and Thunder [2022] en ambos extremos”.

“Eso es lo que hace que Marvel en los cómics y, ahora, en el Universo Cinematográfico sea tan única; es poder ver todos esos diferentes tonos, estilos y personajes”, prosigue Kevin Feige, con el dedo en la llaga de lo que la Fase 4 ha modificado la franquicia superheroica, aún reconocible. “Así que me gusta mucho que la gente diga: «Mira, todos son distintos». Porque así es como siempre nos sentimos acerca de ellos y siempre queremos que se sientan [los espectadores]”.

Los viejos y los nuevos personajes, como Ms. Marvel, según Kevin Feige

“No solo hay reinterpretaciones cada pocos años de personajes maravillosos existentes, sino que, de vez en cuando, y parece que cada década más o menos, aparece un nuevo personaje que capta la atención y la imaginación del público”, explica el estadounidense refiriéndose, por ejemplo, a la Kamala Khan de Iman Vellani, la superheroína que da nombre a la próxima serie del Universo Cinematográfico de Marvel en Disney+. “Este personaje claramente hizo eso”.

“Casi desde los primeros números, la gente comenzó a preguntarnos en entornos como este, cuando estábamos promocionando otras cosas: «¿Cuándo llegará Kamala Khan [a la saga]? ¿Cuándo viene Ms. Marvel?»”, afirma Kevin Feige. “Y siempre pareció inevitable en gran medida poder hacerlo. [Y] cuando apareció Disney+, realmente nos dio la oportunidad de hacer lo que realmente queríamos hacer, que era contar su historia completa en seis episodios”.

“Y como dijo Sana [Amanat]”, creadora de la primera protagonista musulmana en los cómics y, pronto, en imagen real, “está muy orgulloso de traer nuevos personajes a la pantalla y no solo relatar reinterpretaciones” de aquellos a los que la gente ha visto durante décadas”; lo que “cree que es importante” porque “las personas que nunca antes hayan considerado ver una producción de Marvel Studios se emocionen y vean este programa”. Y luego, “¡todos los demás!”