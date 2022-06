Mediante una nueva publicación en su web, Meta anunció que estará implementando algunas mejoras en Instagram. Detallando un poco más, comenta que dichas novedades estarán centradas en padres y adolescentes; y en ofrecer herramientas y recursos para la lucha contra los hábitos nocivos dentro de la aplicación.

Para ello, han anunciado una función que permitirá a los adolescentes gestionar el contenido que visualizan y por cuánto tiempo lo hacen. De esta forma, Instagram pretende dar un "empujón" a aquellos que se encuentran atrapados en un mismo tipo de publicaciones dentro de la red social.

Con una notificación parecida a la de "Tomarse un descanso"; la compañía pretende instar a los adolescentes a dejar de consultar de forma recurrente ciertos tipos de publicaciones. Según ha detallado la empresa, se trata de una característica que podría ayudar a los adolescentes a "descubrir algo nuevo y excluir ciertos tipos de tópicos que pudiesen estar asociados con la comparación del aspecto".

Sin embargo, parece que esta novedad no estará disponible en todas partes. La compañía señaló que, en un principio, llegará a Canadá, Australia, Estados Unidos, Reino Unido, Irlanda y Nueva Zelanda.

Cómo funciona esta nueva característica de Instagram

La descripción que ha dado la compañía es bastante sencilla. Cuando Instagram detecte un patrón repetitivo en las publicaciones consultadas por los usuarios, mostrará una notificación donde recomendarán qué pueden ver a continuación. Junto a ella, tendrán la posibilidad ver contenido de otro tipo que también podrían encontrar llamativo.

Cabe destacar que las imágenes recomendadas por la plataforma no estarán relacionadas al contenido que ya aparecía en sección Explorar de la app. Así, podrás estar seguro de que no volverás a caer en el mismo círculo, a menos en principio.

Queremos asegurarnos de que la gente se sienta bien con el tiempo que pasa en Instagram… Esta es una manera de fomentar ligeramente eso. No importa el tema en el que estés profundizando, si lo haces especialmente, te lo hacemos saber y te sugerimos otros temas. Adam Mosseri, jefe de Instagram a CBS Mornings

Una función con eficacia probada

Usualmente no somos demasiado fanáticos de este tipo de opciones en Instagram. No porque no sean útiles, sino porque la app siempre encuentra la manera de darle una vuelta para que sean inservibles. La función de tomarse un descanso, por ejemplo, reinicia su reloj cada vez que salimos de la aplicación. De esta forma, si has ido a responder un mensaje, tendrás un inicio totalmente nuevo, por lo que nunca verás el recordatorio.

Sin embargo, si esta función es bien implementada, podría acabar siendo muy útil. De hecho, un estudio publicado en ResearchGate demuestra sus beneficios al crear fricción a la experiencia del usuario.

Los resultados de dicha investigación revelan que un 58.2% de los encuestados encontraron bastante útiles estos recordatorios. Así, sabemos que "estuvieron de acuerdo o muy de acuerdo en que los "empujones" mejoraron su experiencia en las redes sociales al ayudarles a ser más conscientes de su tiempo en la plataforma".

Los Reels y los controles parentales también recibirán novedades

Asimismo, la compañía ha asegurado que llevará la función de Tomar un descanso a los Reels de su plataforma. Además, planean hacerlo de una forma más interactiva. Al igual que la característica anterior, esta función será probada en principio en Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Irlanda, Australia y Nueva Zelanda.

Se espera que más tarde, durante este mismo verano, ambas funciones estén disponibles en muchos más países.

Entre otras novedades, Instagram ahora permite a los padres enviar solicitudes a sus hijos adolescentes para obtener acceso a los controles parentales.

Por otro lado, ahora los padres podrán ver la información sobre las publicaciones que reportan sus hijos. Asimismo, también podrán observar el tiempo que han pasado en Instagram.