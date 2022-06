El pasado 4 de marzo, un misterioso cohete varado en el espacio chocó contra la Luna, sin que hubiese que temer por nuestro satélite nada más que un pequeño cráter. A pesar de que se predijo el momento del impacto, este no pudo ser grabado, ya que tuvo lugar en la cara oculta de la Luna. Solo quedaba buscar el cráter a posteriori y, con él, intentar colocar las piezas para adivinar de dónde procedía ese misterioso objeto. Finalmente, tras unos pocos meses de búsqueda, han logrado dar con el sitio del choque, descubriendo algo sorprendente. Que no dejó un cráter, sino dos.

La imagen en cuestión ha sido captada por las cámaras del Lunar Reconnaissance Orbiter y muestra un fenómeno raro, pero no imposible. Según señalan desde Universe Today, generalmente los impactos de cohetes o naves espaciales no suelen dejar un cráter doble. No hay más que ver las señales que dejó sobre la Luna cualquiera de las misiones Apolo. Sin embargo, sí que puede ocurrir.

Concretamente, se necesita o bien un ángulo de impacto bajo o bien dos masas muy distintas en cada extremo del objeto en cuestión. Sabemos con seguridad que el ángulo no fue bajo, por lo que solo nos queda la segunda opción. Y, de hecho, es una opción que deja mucho más clara la información sobre el origen de este objeto misterioso.

El cohete misterioso que chocó contra la Luna

El pasado mes de enero, Bill Gray, un astrónomo especializado en la detección de objetos cercanos a la Tierra (NEOs), anunció el hallazgo de un objeto que se acercaba a la Luna tanto que acabaría chocando contra ella.

Tras comprobar que era demasiado pequeño para suponer un peligro, comenzó sus indagaciones para tratar de discernir de dónde procedía ese impactador misterioso. Sus cálculos le llevaron hasta una de las fases del cohete Falcon 9 que SpaceX había usado para lanzar el Observatorio del Clima del Espacio Profundo (DSCOVR) de la NASA en 2015.

Primero se pensó que podría ser un cohete de SpaceX, pero los cálculos eran erróneos

Esa fue su hipótesis hasta que otro astrónomo, Jon Giorgini, se puso en contacto con él para advertirle de un error en sus cálculos. Efectivamente, era imposible que la trayectoria de aquel cohete se dirigiese a nuestro satélite de esa manera. Gray tuvo que rehacer sus indagaciones, hasta encontrar un nuevo candidato. Un cohete chino utilizado en la misión Chang’e 5-T1.

Sin embargo, el Ministerio de Relaciones Exteriores chino no tardó en salir a responder las acusaciones del astrónomo. Aseguraron que no se trataba de su cohete, pues este se había desorbitado y se había estrellado en el océano poco después de su lanzamiento, en 2014.

Entonces, ¿de dónde sale el cráter doble?

Algunos impactos accidentales de cohetes contra la Luna han dejado cráteres que ha llevado años encontrar. Por eso, los científicos que han dirigido al Lunar Reconaissannce Orbiter en su búsqueda pueden estar orgullosos de haber tardado poco más de un par de meses. Y es que, si bien se acaba de anunciar el resultado, Gray y el resto de astrónomos que han seguido el impacto ya tenían las imágenes a finales de mayo.

En ellas se ve un cráter oriental de 18 metros de ancho superpuesto a uno occidental de 16 metros. Está claro que el objeto en cuestión tenía una conformación que señaló la superficie selenita dos veces al estrellarse. Y eso, en realidad, sigue cuadrando con el cohete chino.

Las imágenes se tomaron en mayo, poco más de dos meses después del impacto

Por eso, según ha explicado Gray, podría ser que el ministro del país asiático cometiera un error inocente, al confundirlo con el cohete que impulsó Chang’e 5. Se sabe que ese sí que impactó en el océano, pero no hay datos sobre dónde acabó Chang’e 5-T1. Sea como sea, el impacto nos puede dar información casi a tiempo real de cómo reacciona la superficie selenita a este tipo de incidentes.

No hay mal que por bien no venga, aunque este suceso también puede verse como una llamada de atención sobre las consecuencias del aumento de basura espacial. En este caso todo ha salido bien. No obstante, si el impacto se produjese sobre un satélite artificial importante o sobre la Estación Espacial Internacional, las consecuencias podrían ser mucho peores. Está claro que es urgente buscar formas de reducir la cantidad de este tipo de desechos.