Nicolas Cage sabe que su carrera es una combinación inclasificable. Tanto, como para que lo repita, una y otra vez, en The Unbearable Weight of Massive Talent de Tom Gormican. “No soy una estrella y a veces dudo, sea un actor” dice. Y lo hace, mientras la película avanza en escenas extravagantes y un sentido del absurdo cada vez más elaborado. Pero el film, una de las grandes apuesta a la metanarrativa de los últimos tres años, es de una solidez asombrosa.

El guion, co escrito por el director y Kevin Etten, utiliza la trampa de la burla fácil para elucubrar en ideas más complicadas. Nicolas Cage, que no duda en burlarse de sí mismo, también es un espejo que señala al cine como negocio. Uno retorcido, salpicado de mal gusto y en especial, en la elocuente versión de Cage como elemento central de una premisa. ¿Cuando el cine es una caja de refracción de la cultura?

La película responde a la cuestión con soltura. Siempre lo es, insiste Cage, que protagoniza a su alter ego desde la sátira pero también, una lúgubre visión del fracaso. Para el actor, su carrera es un territorio de altos y bajos. A la vez, es un recorrido por sus pasiones y obsesiones. Gormican incluye la condición de Cage como rareza, como excluido y también, como sujeto marginal del cine.

Solo en cines The Unbearable Weight of Massive Talent The Unbearable Weight of Massive Talent no se burla de Nicolas Cage — aunque utiliza el extrañísimo sentido del humor del guion para hacerlo — sino del mundo que le rodea. El recurso de la metaficción es una mirada divergente al cine y una que está permitiendo un recorrido extraño a través de lo cinematográfico como lenguaje. ¿Llegó la época en que la propia meca del cine tendrá que profundizar en sus heridas a través del recurso incómodo de mirarse al espejo? ⭐⭐⭐ Puntuación: 3 de 5.

Pero a la vez, versiona, una y otra vez, la controversia burlona sobre su actuación, triunfos y fracasos. The Unbearable Weight of Massive Talent construye una versión sobre el cine a la manera de las grandes arenas romanas. “Somos pasto del ridículo” insiste Cage y lo hace sin prestar importancia al punto esencial que toda su carrera parece basarse en el rídículo y lo absurdo.

The Unbearable Weight of Massive Talent es una inteligente estructura que usa sus mejores armas en una premisa que juega con el cine como escenario. ¿Está actuando Cage hasta dar vida a una versión suya? ¿o es en realidad el actor, rendido al punto persistente de la identidad? El film no lo aclara, pero si utiliza el vínculo con lo ambivalente como algo más poderoso.

El film es, también, una celebración persistente, bien construida a la noción sobre el cine como un mundo que se sostiene sobre sus propias referencias. Lana Wachowski falló en Matrix Resurrections al reflexionar sobre los códigos del universo de la Saga Matrix. Incluso, a través de la referencia en estado puro. Pero Gormican triunfa. Su película es un recorrido exagerado, en ocasiones al borde de lo caótico, por el cine como espejo de algo más profundo y peculiar.

De hecho, gran parte de la película burla, especula y profundiza sobre la fama y el estrellato. Y por si eso no fuera suficiente, profundiza en la idea acerca de la relevancia en una época en el estrellato está al alcance de la audiencia de una red social. En varios momentos de la película, Gormican explora la condición del poder de ser reconocido. Pero también, hace una cosa más: se burla de esa preponderancia a través del actor más desconcertante de su generación.

Cage, que interpreta a Cage, en el mundo de Cage

Desde sus primeras escenas, en que una jovencísima espectadora expresa su admiración por Nicolas Cage, hasta su tramo final, que estalla en referencias disímiles. The Unbearable Weight of Massive Talent avanza para recordar que el cine es falso, no tiene otro valor que el de su costo o el de la celebridad instantánea. O eso parece dejar claro, a medida que el argumento se hace preguntas extravagantes. “Es una leyenda” dice, con una adoración sincera y entusiasta, sobre Cage. Mientras lo hace, algunas imágenes de la película “Con Air”, de 1997, se muestran en pantalla.

La siguiente escena sigue al actor — que se encarna a sí mismo — mientras camina por Sunset Boulevard. Nick Cage — el personaje — tiene un aspecto cansado y nervioso. Pero al fin y al cabo “es una estrella”, como murmura de mal humor. También está consciente de su cualidad de leyenda. Venida a menos, con todo tipo de problemas y una extraña filmografía a cuestas. “Pero una leyenda, al fin y al cabo” razona este actor que se burla de su propia vida frente y detrás de las cámaras.

La extravagancia argumental es otra de las muestras de la forma como Hollywood incursiona en una extraña tendencia. Una que le permite explorar sus puntos más bajos a través del humor, y que también analiza el mundo del cine desde una perspectiva radical. La puesta en escena de lo ficcional, una paradoja quizás demasiado amplia para abarcar el sentido del cine espectáculo. Pero, aun así, se sostiene sobre el hecho de que la película cuestiona temas que, usualmente, a Hollywood no le agrada tocar.

The Unbearable Weight of Massive Talent es la burla más ufana, directa y retorcida acerca de la industria de Hollywood. La maquinaria que construye la identidad del cine contemporáneo, pero en especial, los rostros que la representan. Y lo hace con un recurso simple: burlándose de uno de sus héroes caídos en desgracia.

La danza de los espejos con Nicolas Cage a la cabeza

Nicolas Cage recorrió un largo camino en su filmografía y vida personal. Y el film de Gormican lo muestra. Pero también hace algo más. Llena la película de hilos metanarrativos que la convierten en una rareza espléndida y bien ejecutada. Cage interpreta a un actor fracasado que acude a una cita, un director (el realizador David Gordon Green, en un cameo inesperado) en el Chateau Marmont de Hollywood, ese reducto de las estrellas que forma parte de la mitología del séptimo arte.

Su vida personal es una confluencia caótica de pequeños desastres — como la de Cage — y una considerable debacle financiera — como le ocurre a Cage cada cierto tiempo — . Para redondear su premisa, esta figura legendaria que ahora es un fracasado, busca el papel de su vida. Un cliché en el mundo de Hollywood que la película lleva a otro nivel. Y sorprende por su ejecución precisa, por la búsqueda del humor que no es humor.